INmusic festival, koji će se održati od 25. do 27. lipnja na zagrebačkom Jarunu, rasprodan je drugu godinu za redom, a već je poznat datum idućeg izdanja festivala u 2019. godini, priopćio je u srijedu organizator festivala.

U utorak, 19. lipnja, organizacija INmusic festivala #13 službeno je obustavila prodaju festivalskih i dnevnih ulaznica zbog popunjenosti festivalskih kapaciteta.

Publika je i ove godine prepoznala i nagradila trud festivalske organizacije još jednim rasprodanim izdanjem najvećeg hrvatskog open-air festivala, a isto su napravili brojni strani i domaći mediji, među kojima se ističe priznanje britanskog New Musical Expressa, koji je drugu godinu zaredom INmusic uvrstio među 12 najboljih svjetskih festivala i tako ga stavio uz bok glazbenim festivalima kao što su Coachella, Reading And Leeds, Isle Of Wight, TRNSMT i NOS Alive.

Organizatori INmusic festivala već su započeli pripreme za 14. INmusic, koji će se održati od 24. do 26. lipnja 2019. godine, stoji u priopćenju.

Na ovogodišnjem INmusicu nastupit će Queens Of The Stone Age, Nick Cave & The Bad Seeds, Interpol, Alice in Chains, David Byrne, St. Vincent, Portugal. The Man, The Kills i dr.

