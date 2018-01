Nakon vijesti da Skunk Anansie ipak neće moći nastupiti na ovogodišnjem INmusicu jer su zbog nepredviđenih okolnosti prinuđeni otkazati cijelu turneju, danas je potvrđeno da na festival dolazi dobitnica Grammyja, iznimna gitaristica i jedna od najcjenjenijih umjetnica svoje generacije, Annie Clark, poznatija kao St. Vincent.

Annie Clark, poznatija u umjetničkom svijetu kao St. Vincent, je američka kantautorica, multi-instrumentalistica, redateljica i „gitarska heroina 21. stoljeća“ čiji nastupi uživo redovito nadilaze očekivanja publike i kritike.

Umjetničko ime St. Vincent, Annie Clark je odabrala inspirirana stihom iz pjesme„There She Goes My Beautiful World“ Nicka Cavea kao referencu na ime bolnice u kojoj je umro pjesnik Dylan Thomas. Od djetinjstva je pokazivala izraženi afinitet za umjetnost i glazbu, a gitaru je naučila svirati kao dvanaestogodišnjakinja u Dallasu nakon čega je počela raditi kao roadie za svog ujaka i ujnu, odnosno jazz duo Tuck & Patti. Nakon srednje škole upisala je prestižnu Berklee College of Music u Bostonu gdje je već za vrijeme studija počela pisati vlastitu glazbu i surađivati sa cijelim nizom glazbenika u raznim glazbenim žanrovima.

U 2006. godini priključila se pratećem sastavu Sufjana Stevensa na turneji i započela rad na prvom samostalnom studijskom albumu. Album previjenac, “Marry Me” izdan je 2007. godine uz hvale kritike koja ju je zbog neobičnog i jedinstvenog zvuka počela uspoređivati s Kate Bush i Davidom Bowiejem, a uslijedili su Actor (2009.) i Strange Mercy (2011.) s još boljim prijemom od strane kritike i publike. St. Vincent istovremeno privlači pažnju legendarnog Davida Byrna s kojim snima hvaljeni suradnički album Love This Giant 2012. godine, a pohvale i titulu jedne od velikih umjetnica svoje generacije zaslužila je i od samog Davida Bowieja. Globalni fokus na St. Vincent dodatno se okreće 2014. s izlaskom njezinog četvrtog studijskog albuma, istoimenog St. Vincent, po većini glazbenih kritičara jednim od najboljih albuma te godine, a za koji je početkom 2015. godine zasluženo osvojila i Grammyja za najbolji alternativni album godine.

U listopadu prošle godine objavljen je dugoočekivani peti studijski album multitalentirane Annie Clark, Masseducation, koja je u međuvremenu režirala i napisala scenarij za kratkometražni film, postala prva ambasadorica za globalni Record Store Day i dizajnirala prvu električnu gitaru anatomski prilagođenu ženskom tijelu. Glazbenim stilom koji se proteže od eksperimentalnog rocka i elektropopa do jazza i soft rocka, Annie Clark je renesansna žena za 21. stoljeće, a svoje umijeće i izvođačku energiju donosi na glavnu pozornicu INmusic festivala.

