Popularni splitski festival elektronske glazbe Ultra ove će godine ugostiti na stadionu Poljud od 14. do 16. srpnja najveća svjetska imena te vrste glazbe, a među njima je i David Guetta, svjetska DJ mega zvijezda, jedan od najboljih, najpopularniijih i najutjecajnijih DJ-eva današnjice.

Bio je prvi DJ koji se pojavio na naslovnici glazbenog časopisa Rolling Stone. Godišnje zarađuje oko 40 milijuna dolara. Na listi najboljih DJ-eva svijeta po izboru magazina DJ MAG koju kreiraju sami fanovi elektronske glazbe za 2012. godinu prvo mjesto zauzeo je David Guetta i to nakon četiri godine uzastopne vladavine Armina van Buurena. Radio je s mnoštvom pop izvođača uključujući sastav Black Eyed Peas, Britney Spears, Kelly Rowland, will.i.am-a, Lil Waynea, Madonnu, Flo Ridu, Shakiru i mnoge druge. U 2010. godini nominiran je za pet Grammy nagrada od kojih je osvojio jednu.

Vi ste DJ, producent, a nastupate i live s različitim artistima. Koju od ovih aktivnosti najviše volite?

– Teško mi je odgovoriti na ovo pitanje. Podjednako volim kad me uhvati inspiracija i kreativni proces pa se zatvorim u studio, a s druge strane, taj adrenalin prije live nastupa je jako poseban. Taj neposredni kontakt s publikom me uvijek tjera dalje. To je najbolji osjećaj na svijetu!

Počeli ste biti DJ prije pojave house glazbe u mainstreamu?

– Kad sam počeo svoju karijeru elektronička glazba je bila dio underground scene. Ako ste htjeli puštati house glazbu pripadali ste toj sceni jer u to vrijeme dance glazba jednostavno nije pronalazila put do mainsteam radijskih stanica i nije imala toliko velik doseg kod slušatelja. Moj se napredak i evolucija nekako odvijala simultano s mijenjanjem cijele scene, u trenutku kad je elektonička glazba postajala dio mainstream glazbene kulture.

Što bilo koji umjetnik u bilo kojoj vrsti umjetnosti mora raditi da bi evolvirao?

– Moja preporuka bi bila da se ne bojite eksperimentirati. Istražujte nove zvukove, igrajte se s njima i ne koristite se uvijek istim trikovima. Budite odvažni!

Imate neviđen uspjeh, popularnost i novac. Što vas motivira da ne stanete i počnete beskrajno uživati već da nastavite?

– Što me motivira da i dalje stvaram glazbu? Pa, onaj trenutak kad imate nešto novo u rukama i spremate se prvi put pustiti to vašim fanovima! Ili trenutak kad vaša pjesma postane hit i kad ju svi pjevaju. Kad vidite koliko sreće i veselja ta neka vaša pjesma donese ljudima. To su vrlo jake emocije i one me uvijek pokreću i vode dalje.

Kakvu vrst života si želite u budućnosti?

– Nemam želju ništa promijeniti. Volio bih ovo raditi što je duže moguće.

Što mislite o pop glazbi i o artistima s kojima ste surađivali?

– Volim surađivati s drugim umjetnicima. Mislim da sam po tom pitanju jako privilegiran i kad pomislim s kim sam do sad sve imao čast surađivati, djeluje mi nestvarno. Radujem se budućim suradnjama s velikim glazbenicima koje jako cijenim.

Što mislite o svjetskoj elektronskoj glazbi?

– Naša scena nikad nije bila veća i nije dopirala do tolikog broja slušatelja, ali jednako tako, mislim da će se širiti i dalje i postati još veća. Danas je pop glazba nezamisliva bez dance i electro zvukova.

Kako postati drukčiji u dance glazbi?

– Jednostavno! Razmišljaje ‘out of the box’! Odvažite se i budite svoji!

Shvaća li se elektronska glazba dovoljno ozbiljno kao vrsta umjetnosti?

– Mislim da da i ne vidim razloga zašto ne bi bilo tako!

Što radite kako biste u budućnosti privukli sve mlađu generaciju?

– Primijetio sam da je moja publika još uvijek jako mlada. Trudim se ekperimentirati, koristiti nove zvukove. Nastojim pobjeći od mog klasičnog i prepoznatljivog zvuka, a pomažu mi i suradnje s poznatim pop glazbenicima.

Što fanovi »Ultra Europe« mogu u Splitu očekivati od vas?

– Split i Ultra Europe imaju za mene posebno značenje i radujem se povratku na poljudsku pozornicu. Mogu svakako očekivati veliki party! Jako sam uzbuđen zbog toga. Vidimo se uskoro!

