Pjesmom »Boje« pulska je grupa Dogma najavila rad na novom studijskom albumu koji će biti objavljen u izdanju Dallas Recordsa.

O novoj pjesmi, novom materijalu, prošlosti i budućnosti benda razgovarali smo s frontmenom Dogme Sandrom Pettenerom i basistom Zoranom Stojkovićem.

O čemu govori pjesma »Boje« i kako je zamišljen njezin spot?

Sandro: Pjesma je ljubavne proljetne tematike, propituje koliko smo spremni dati i prihvatiti, koliko mjesta ima u nama jedno za drugoga, za boje… Videospot za istoimenu pjesmu snimila je i režirala Medvid produkcija. Ideja spota bila je prenijeti u intimnoj atmosferi prostorije benda kreativnu energiju koju simboliziraju boje…

Dva studija

Pjesma je snimana paralelno u dva studija, uz završni miks i mastering u Londonu. Jeste li do sada već radili u takvim kombinacijama, ili vam je ovo bio prvi put da radite u ovoj kombinaciji?

Sandro: Ovo nam je prvi put da smo radili u takvoj kombinaciji, takav način rada omogućio nam je fleksibilniji i mirniji pristup snimanju pjesme da imamo veći komoditet rada jer nam je studio preko puta prostorije gdje sviramo. London se pokazao kao dobra kombinacija završnica zato što je cijeli proces od snimanja pjesme i aranžmana pod kontrolom benda što može izazvati određenu hermetičnost pa nije loše dati pjesmu na mix nekom vanjskom, naravno nekome tko ima reference koje nam odgovaraju… Za sada nam se ovo čini dobrom kombinacijom koju ćemo vjerojatno nastaviti i dalje. Produkciju pjesme potpisuju članovi Dogme uz aranžman i glazbu.

U pjesmi gostuju Branko Sterpin (truba), Toni Turković (trombon) i mješovita vokalna skupina Nešpula (pod vodstvom Tatjane Merkl). Kako je i zašto došlo do suradnje s njima?

Sandro: Branko Sterpin bio je član benda od samog početka Dogme. Brass sekcija bila je prepoznatljiv i neizostavan dio imidža benda u ranijoj fazi. Danas gostuje po potrebi studijski i na live koncertima što nam je veliko zadovoljstvo. Toni Turković je mladi, perspektivni trombonist koji je studijski pojačao brass sekciju i nadamo se i budućoj suradnji s njim. Angažiranje zbora činilo nam se dobrom idejom jer smo u jednom dijelu pjesme htjeli dobiti drugačiju atmosferu i svečaniji prizvuk. Zahvalni smo Tatjani Merkl te svim curama i dečkima iz zbora na netipičnoj suradnji.

Pjesmom »Boje« najavljujete novi album. Kad bi on trebao izaći i što će se sve naći na njemu?

Sandro: Album planiramo realizirati do kraja godine. Radimo na novim pjesmama koje treba dovršiti tekstualno, sitno aranžmanski i naravno snimiti. Prije izlaska albuma planiramo objaviti još barem dva singla. Album će sigurno stilski biti drugačiji od našeg dosadašnjeg glazbenog opusa iako je nezahvalno stilski se deklarirati. Krećemo se prema nekom indie electro smjeru s elementima funka…

Svježa krv

Najavili ste da ćete na novom ćete albumu imati i jedan zanimljiv duet. Biste li nam mogli natuknuti o čemu se radi?

Sandro: Radi se o pjesmi »Nemir« koju ovih dana završavamo i koju planiramo uskoro izbaciti kao novi singl zajedno sa videospotom. Radi se o muško-ženskom duetu, vokalnoj suradnji i pjesmi koja ima posebnu atmosferu i fluid. Ostat ćemo malo tajanstveni oko identiteta gostujućeg ženskog vokala. Neka to bude iznenađenje.

Bend ima novog gitarista, Tonija Selakovića. Što mu je on donio?

Zoran: Radi se o talentiranom mladom gitaristu s puno iskustva na sceni. Unio je novu svježinu u bend. Sudjeluje u kreiranju novih pjesama potpuno ravnopravno i što je najvažnije, dobra je osoba i frend.

Sandro: Donio nam je mladost i popravio prosjek godina (smijeh). Toni je donio u bend novi polet i energiju koja je zasigurno uvijek potrebna bendu. Zatvorio je krug tako da bend sada ima kretivnu energiju za stvaranje novih pjesama i posebno live nastupe.

Koliko se, i je li se, tijekom godina mijenjao vaš glazbeni izričaj?

Sandro: Dogma se iz albuma u album mijenjala. Ako gledamo da smo prvi album objavili 1998. godine, razumljivo je da smo se kroz vrijeme mijenjali i kao ljudi, a onda i glazbeno-stilski. Mislim da nas je to kao bend i održalo sve ove godine, uz entuzijazam i strast koju imamo prema glazbi da stalno radimo nešto novo, da idemo dalje, da stvaramo svoju autorsku glazbu.

Malo koncerata

Kako stojite sa svirkama ovog ljeta? Gdje ćete sve nastupiti? Sandro: Trenutno smo usmjereni na studijski rad na novim pjesmama tako da nam koncerti sada nisu u prvom planu, što ne znači da nismo koncertno aktivni. Za sada imamo potvrđene sljedeće nastupe: American Bar-Umag (29. 7.), Trg Bale-Bale (15. 8.) i Craft beer festival-Medulin (8. 9.).

Zoran: Naš se stil mijenjao i to prilično. Čak mislim da smo na sceni poznati kao bend koji je jako puno mijenjao izričaj. Svaki album je donio nešto novo, ali nama je tako odgovaralo. Imali smo puno ideja i željeli smo se mijenjati, često riskirajući i komercijalni uspjeh. Jer ljudi se taman naviknu na jedan stil i mi krenemo na drugu stranu. Ipak nije to tako drastično kako nekima može zvučati. Uvijek je to isti bend.

Životne faze

Koji vam je (ako ga možete izdvojiti) najdraži od četiri nosača zvuka koje ste do sada objavili (i zbog čega)?

Sandro: Nije lako izdvojiti… Sve su to životne faze koju su nosile svoje uzbuđenje i proživljavanje. Izdvojio bih album »Erorr-spam« koji je tekstualno bio odraz mojih intimnih stanja i proživljavanja istih… I koji sam emocionalno najviše proživljavao.

Zoran: Ja na ovo pitanje mogu odgovoriti samo osobno jer smo svi u bendu dosta različiti po pitanju glazbenog ukusa. Meni je »Error.spam« najbolji. A ovaj će biti još bolji (smijeh).

Komentari

komentara