Poznati varaždinski groove metal bend Cold Snap sutra se vraća pred riječku publiku. Vjernim riječkim obožavateljima na koncertu u Palachu predstavit će četvrti studijski album »All Our Sins«.

Grupu koja je u 16 godina rada održala više od 400 koncerata čine: Jan Kerekeš (vokal), Dario Sambol (bubnjevi), Zoran Ernoić (bas), Dorian Pavlović (gitara) i Zdravko Lovrić (gitara).

Satnica 21:00 vrata 22:00 MBurns 23:30 Cold Snap

Sljedećeg tjedna, točnije u srijedu 20. veljače varaždinski metalci nastupit će u zagrebačkoj Močvari uz crossover legende Hed PE i talijanski bend What A Funk.

– Nemojte tražiti izlike svog nedolaska na koncert i drugi dan gledati snimke koncerta, dođite se družiti s nama u Močvaru i dopustite nam da vas rasturimo. See you in the pit, poručili su.

O novom materijalu, koncertnim aktivnostima i planovima za ovu godinu više nam je otkrio njezin frontmen, glumac i glazbenik Jan Kerekeš.

Što mogu očekivati oni koji budu nazočili koncertu u Palachu?

– Rijeka i Cold Snap imaju poseban odnos. Uvijek je tako bilo i uvijek će tako biti. Svatko tko dođe na koncert, može očekivati energičan nastup Cold Snapa koji uključuje stare, dobro poznate pjesme i nove singlove koji vas tjeraju da slomite vrat. Ne želimo »doći i odsvirati«, želimo da Riječani znaju da su oni dio Cold Snapa i dio svih naših 16 godina stvaranja glazbe. Najavljujemo nikad kompaktniji i spremniji nastup Cold Snapa u Rijeci.

Pravi festivali tek dolaze

Novi album objavili ste u izdanju najveće europske metal izdavačke kuće Arising Empire/Nuclear Blast. Što vam je donijela suradnja s njom?

– Osim izdavanja albuma »All Our Sins« u fizičkom izdanju u cijelom svijetu, prvi put smo dobili recenzije albuma od strane poznatih kritičara, prestižnih magazina i drugih medija koji jednako tako pišu o svim velikim metal bendovima, bendovima koje i sami slušamo. Brojni novi kontakti i suradnja s menadžerom i booking agentom Allenom Wrightom iz agencije Go Down Believing je samo jedna od lijepih stvari, koja je svakako posljedica potpisivanja s Arising Empire. U 2018. godini, nakon izlaska albuma, odsvirali smo nekoliko velikih festivala, a pravi festivali tek dolaze.

U proteklih 15 godina pozornicu ste dijelili s brojnim relevantim imenima žanra i nastupili na nekim od najvećih metal festivala. Koji nastup najviše pamtite?

– Od 400 koncerata, jako je teško izdvojiti samo jedan, no svakako nam je bilo posebno na Wacken Open Airu 2012. godine, prošle godine na 21. Špancirfestu u Varaždinu i prije dvije godine u Rijeci na Dark O Metal Festu. Ovaj koncert nije spomenut samo zato što dolazimo u Rijeku, to je tako. Svi koji su bili na tom koncertu, sigurno će se složiti s nama da je bila prava ludnica u Harteri.

U grupi imate jednog Riječanina, gitarista Doriana Pavlovića. Otkad je s vama i što je donio bendu?

– Cold Snap ima novu postavu već više od dvije godine, a Dorian, uz Zdravka Lovrića, gitarista koji trenutno isto živi i radi u Rijeci, svakako je onaj kreativac koji je potreban bendu. Uz to je divan čovjek, prijatelj i veliki profesionalac. Dorian i Zdravko su oni koji stvaraju novu glazbu Cold Snapa i vjerujte nam da će nove pjesme koje se upravo »kuhaju«, biti jako paprene, ljute i žestoke.

Nova europska turneja

Posebni gosti na koncertu bit će vam dečki iz crikveničke grupe MBurns. Kako »stojite« s njima? Zašto su vam baš oni predgrupa?

– Ekipa iz MBurnsa nam je uvijek bila super. I kao bend i kao društvo. Drago nam je da će nam se pridružiti u Palachu i vjerujemo da će dobro zagrijati publiku. Što se tiče glazbenog stila, dosta smo si blizu, a i dečki svaki nastup odrade maksimalno profesionalno, što je važno i nama, a vjerujemo i publici. Prošla su vremena metal koncerata nakon kojih publika odlazi kući bez da je išta dobila od benda. Mi sviramo za publiku i uvijek im to dajemo do znanja. Došli smo ih zabaviti i rasturiti.

Kakvi su vam planovi za ovu godinu?

– Vrhunski. Za sad imamo desetak dogovorenih nastupa, većinom izvan Hrvatske, a uskoro ćemo objaviti nove festivale na kojima nas možete vidjeti i spremamo novu europsku turneju. Uz sve nastupe, snimiti ćemo i četvrti videospot za pjesmu »Nothing« s novog albuma, a nešto se šuška i o objavi novih pjesama ove jeseni. Želimo da nam 2019. godina po mnogim stvarima bude prekretnica.

Ulaznice

Ulaznice za koncert u organizaciji Distune promotiona još je danas moguće kupiti po cijeni od 55 kuna, dok će im sutra cijena biti 70 kuna. U prodaji su u Dallas music shopu, Croatia recordsuRijeka te u sustavu Entrio.

Komentari

komentara