Jedno od najzapaženijih novih imena domaće elektroničke scene, deep house jazz live dvojac Jan Kinčl i Regis Kattie, dolaze predstaviti hvaljeni prvijenac »In Plain Sight« večeras u klub Život. Zagrebački techno/house DJ i producent Jan Kinčl i francuski jazz klavijaturist Regis Kattie zajedničke utjecaje vuku iz house, jazz, acid i techno glazbe, a kombiniranjem tih žanrova nastao je debitantski album objavljen za zagrebački PDV.

»In Plain Sight« je odmah po izlasku uhvatio odlične kritike – nakon što je debitantski album završio na gotovo svim listama najboljih izdanja za 2018. godinu, proglašen jednim od najsvježijih hrvatskih ostvarenja instrumentalne glazbe, a najavni singl »Florette« uvršten među najbolje singlove godine, Jan i Regis su osvojili i nagradu struke Ambasador za najbolji live act i album godine. Dokazujući da njihovo vrijeme tek dolazi, dvojac sprema i novo izdanje singla »Blue Funk« s aktualnog albuma, ali i posebno izdanje za argentinsku etiketu Onwards Recordings.

Svjetske pohvale

Vaš prvijenac »In Plain Sight« odmah po izlasku uhvatio je odlične kritike. Jeste li očekivali pohvale?

JAN: Pretpostavljao sam da će se svidjeti određenom krugu ljudi jer smo uspjeli doći do zvuka s kojim smo prvenstveno mi jako zadovoljni, a jako smo kritični oko toga što radimo. Ali lagao bih kad bih rekao da sam očekivao da će se album ovako uhvatiti i da će toliko dobre reakcije doći s različitih strana svijeta.

REG: Da… nikad zapravo ne znaš što očekivati. Jedino što možeš je odsvirati ono što ti se mota po glavi, a kad je pjesma završena, pustiti je da živi svoj život… Taj zadnji dio zna biti stresan. Na sreću, i publika i DJ-i i novinari su se javili s pozitivnim reakcijama na album i na tome sam zaista zahvalan. To nas motivira da se još više potrudimo s novim izdanjima.

Pohvale su stigle i od kultnih svjetskih imena kao što su Laurent Garnier, Alex Barck, Volcov, DJ Nobu, Tony Humphries, Lefto ili Kai Alce. Koliko vam njihova pohvala daje vjetar u leđa?

REG: Ne bi mi palo na pamet da će neki od tih ljudi doći u doticaj s našom muzikom, ali s druge strane Jan je jako uporan tip i redovito im je slao pjesme, a naš prilično nevjerojatan inženjer Igor Fabris je napravio da oni koji poslušaju čuju zvuk na ozbiljnoj razini. U svemu tome se nešto dobro poklopilo i kao što sam rekao, puno cijenjenih glazbenika i producenata nam se javilo s pohvalama, a neki od njih su se potrudili dati nam savjete što i kako dalje. Ja sam za većinu tih ljudi saznao tek nedavno preko Jana, ali mi je puno značilo vidjeti takve reakcije.

JAN: Puno, apsolutno. Iako pretpostavljam da je mene to više dotaknulo nego Regisa jer je njemu veliki dio tih ljudi do nedavno bio nepoznat. Glazba nekih od njih je imala snažan utjecaj na mene i usmjerila me prema spoju jazza i techno/house glazbe. Konkretno tu mislim na Laurenta Garniera čiji je album »Unreasonable Behaviour« po meni jedan od najbitnijih albuma house/techno glazbe. Njegov komentar »Simply superb! 5/5« mi je prekrižio veliku stavku s liste želja, isto kao i SMS poruka od Mad Mike Banksa, pokretača kultnog detroitskog kolektiva/labela Underground Resistance, u kojoj mi je napisao da mu se jako sviđa album.

Jazz svemir

Suradnju započinjete sredinom 2016. godine. Kako ste se našli s obzirom na činjenicu da dolazite iz bitno različitih glazbenih sredina? Jan, vi dolazite iz svijeta elektroničke glazbe, dok ste vi Regis školovani glazbenik bogate klavirističke karijere usmjerene na jazz.

JAN: Pomogla je činjenica da sam uvijek bio slab na jazz, a elektroničku glazbu koja se dotiče s jazzom sam kupovao od kada sam saznao da tako nešto postoji, s nekih otprilike 16 godina. S jedne strane sam često išao na Kontrapunkt večeri gdje su Eddy Ramich, Dusper, Alen i Zak dovodili goste iz tog glazbenog svemira, a s druge strane, puno producenata iz Detroita koje sam pratio su objavljivali odličnu glazbu koja je na razne načine uključivala jazz glazbenike na ploči. Meni najdraži primjer je sigurno Galaxy 2 Galaxy »Hi Tech Jazz«.

Ideja za ovakav jedan projekt mi je dugo bila u glavi, ali u nekoj neodređenoj formi jer nisam imao ideju kako bih to izveo, niti s kim. Kada sam upoznao Regisa, i nakon nešto vremena shvatio da isto dišemo i da zajedno dolazimo do zanimljivih rezultata, kotačići u glavi su mi se ubrzano počeli vrtiti i sve je sjelo na svoje mjesto.

REG: Ispada da, nekako, elektronička glazbe i jazz funkcioniraju zajedno jako dobro. Ako poslušate jazz pijanista Brada Melhdaua, primjetit ćete da se i on poigrava s različitim pristupima toj kombinaciji žanrova. Često započne s repetitivnom sekvencom i nadograđuje slojeve na nju, slično kako i mi često započinjemo rad na pjesmi ili improvizaciju na live nastupu. Jan napravi zanimljiv ritam, a ja se trudim popratiti ga s nekim drugim instrumentom i proširiti priču koju je započeo. Jer glazba je priča, a mi se trudimo savladati što više riječi i biti vješti u gramatici kako bi to mogli upotrijebiti na nastupu.

Treći član benda

Utjecaje vučete iz širokog raspona žanrova kao što su house, jazz, klasična glazba, acid i techno. Kako to izgleda u studiju, a kako na nastupima uživo?

REG: Svi glazbeni žanrovi su na neki način slični jer su na kraju dana – glazba. Što god da sviraš, nije bitno kojeg je žanra. Jedino bitno je funkcionira li u kontekstu u kojem sviraš ili ne. Uživam li svirajući i uživa li moja kćer dok sluša kako sviram? U studiju nikad ne razmišljamo usmjereno, tipa »danas ćemo napraviti rock stvar« ili »danas radimo hip hop«. Jednostavno krenemo s nekim zvukom, nekom početnom točkom, i gledamo gdje će nas to odvesti. Većina onoga što smo do sada objavili je svakako bliže elektroničkoj glazbi, ali sam siguran da možemo napraviti svašta… Zapravo već smo prilično proširili područje u kojem djelujemo, što ćete uskoro i moći poslušati.

JAN: U studiju je vrlo slobodno. U zadnje vrijeme ideje uglavnom započinju tako da dođem kod Regisa, skuhamo kavu i neobavezno se igramo sa zvukovima, akordima i melodijama dok ne napipamo nešto što nas uhvati. Tek onda pjesmu dovodimo u neku konkretniju formu. U ovoj fazi bude svega i svačega, od ambijentalne glazbe, do hip hopa, housea, techna, broken beata, klasičnog jazza ili nečega što je na razini polu uspješnog eksperimenta. Ako završimo bliže plesnim žanrovima onda obično pjesmu u svojem studiju dotjeram do razine upotrebljive demo snimke, a nakon toga se kao u ping-pongu dodajemo i nadopunjujemo dok ne dođe do točke da je spremna za miks.

Ako je riječ o jazz kompoziciji onda se Regis zakopa malo dublje u to i raspiše dionice, pa kad je gotov diskutiramo o potencijalnim gostima glazbenicima i planiramo raspored snimanja.

U oba slučaja, nakon toga pjesme idu u studio Igora Fabrisa, našeg privatnog Nigela Godricha (producent Radioheada) i »3. člana benda«, koji je zadužen za miks. Ja sam prisutan na većini miks sessiona, a često i Regis, ali na kraju je Igor taj koji napravi da pjesme zvuče nevjerojatno.

Na nastupima uživo se ipak još uvijek držimo house i techno glazbe prvenstveno jer su to žanrovi koje volimo. Poseban je osjećaj protresti klub i napraviti dobru akciju s glazbom koja je tvoja i koja je velikim dijelom improvizirana, a okvir tih žanrova nam i dalje pruža puno slobode u vidu intenziteta i zapravo svega ostalog. Prošlo ljeto smo s istim pjesmama i opremom nastupili na malom jazz festivalu na Hvaru i na glavnoj pozornici Dimensions Festivala u 3 ujutro, ali zbog načina na koji funkcioniramo, ti su nastupi zvučali potpuno drugačije.

S obzirom na uspjeh albuma, jesu li solističke karijere trenutačno »na čekanju«?

JAN: Na neki način da, ali zapravo i ne. Ovaj projekt je svakako prioritetan, ali koliko god možemo pokušavamo pomiriti raspored s nastupima Regisovog benda Jazzoleptic i drugim projektima u koje je uključen, kao i mojim DJ nastupima. Imamo odličan tim koji nam pomaže da sve uskladimo i za sada funkcioniramo tip-top.

REG: Naravno da ne haha… Ima previše dobrih glazbenika u Hrvatskoj da bih sve stavio na čekanje. Trenutno sviram s Nikolom Marjanovićem i Mirsadom Dalipijem u sastavu Jazzoleptic, nastupam s plesačima iz predstave »Fake A Mistake«, za koji dan nastupam sa Zvonimirom Bajevićem u Šibeniku na uručenju nagrade koju je dobio za svoj doprinos glazbi u Hrvatskoj. Tako da ne, nema vremena za staviti solo karijeru na čekanje, jednostavno moram svirati. Ali projekt s Janom je svakako nešto što zauzima prioritetno mjesto i uživam u njemu.

Uživam u Zagrebu

Regis, vi ste rodnu Francusku zamijenili Hrvatskom? I kakav je život u Zagrebu?

REG: Uživam u životu u Zagrebu, ali bih lagao kad bih rekao da je Hrvatska zamijenila Francusku jer su toliko različite u stvarima koje pružaju. Nedostaje mi raznolikost koja je u Francuskoj normalna, ali ima nešto u Hrvatskoj… ne mogu točno opisati, ali mi se jako sviđa, jednako kao i nekim mojim prijateljima koji su se doselili. Uživam u životu ovdje, imam predivnu kćerkicu i nevjerojatnu ženu, njih dvije su najbitniji razlog zašto želim ostati ovdje.

Osvojili ste i nagradu struke Ambasador za najbolji live act i album godine, a u pripremi je i posebno izdanje za argentinsku etiketu Onwards Recordings. Svijet je danas »globalno selo«?

JAN: Prošla, 2018. je bila odlična godina za nas i uspjeli smo doći do domaćih ljudi iz publike i iz struke, što je pokazao Ambasador, ali i situacija »globalnog sela« nam je išla u prilog jer smo putem interneta i društvenih mreža uspjeli doći u kontakt s nevjerojatnim ljudima, a s nekima i ostvarili dijalog koji još uvijek traje.

REG: Hehe… Nadam se da će uskoro zaista postati selo. Šalu na stranu, to je ono što pokušavamo postići s glazbom koju radim. Glazba nema granica i trebala bi moći dotaknuti bilo koga, neovisno o jezičnoj barijeri. Kad god idem na neko novo mjesto, prvo gdje ću otići je mjesto gdje se sluša i izvodi glazba, jer znam da ćemo pričati istim jezikom.

Koliko je zapravo danas lakše objaviti album, a koliko teže doprijeti do publike?

REG: Možeš objaviti album na YouTubeu ako želiš, jako je jednostavno. Ali s druge strane, lakše je doći do publike uz podršku izdavača. Mi smo imali sreće da nas je PDV/Pozitivan Ritam ekipa uzela pod svoje i pomogla oko toga, između ostaloga. Naravno, i mi se s našim internim timom trudimo raditi u istom smjeru tako da imamo sistem koji nam jako dobro funkcionira.

Moderni internet je demokratizirao neke procese tako da je puno jednostavnije izložiti svoj rad ljudima… Putem YouTubea, Facebooka, Instagrama i svih ostalih društvenih mreža. Ali zbog toga je prag potreban da te netko primijeti postao primjetno viši, tako da si zapravo u konkurenciji s više ljudi nego prije. Ali to je sve u redu, mi se dobro snalazimo u svemu i mogu reći da nam današnji trendovi u tehnologiji idu u prilog.

JAN: Ja sam fan formata albuma i mislim da ga prvenstveno nije lako napraviti, ako zaista želiš ispoštovati album kao složenu glazbenu rečenicu koja ima glavu i rep. Kod objavljivanja smo imali puno sreće jer je ekipa iz PDV-a bezrezervno stala iza nas, iako baš i nije praksa da novi izvođač prvo izleti van s albumom. A jednom kad imate album u ruci susrećete se s problemom kako uhvatiti pažnju publike u današnjem informacijama prezasićenom svijetu. No kao što je i Reggie rekao, imamo zaleđe PDV familije s kojoj uživamo surađivati, a Monika iz našeg uskog tima je vrlo vješta u oblikovanju informacija na način da podjednako publika i mediji žele vidjeti o čemu se radi, i to nam je jako puno pomoglo.

Rijeka voli akciju

Biste li što promijenili u dosadašnjoj kako solo tako i duo glazbenoj karijeri?

REG: Ništa mi ne pada na pamet… Zapravo volio bih biti malo bolji u poštivanju rokova… Mig Janu!

JAN: Zapravo ne. Možda bi bio malo zadovoljniji da sam do nekih spoznaja došao ranije, ali ispada da je ovaj tijek kojim se sve razvijalo dobar prvenstveno zato jer sam jako zadovoljan sa situacijom u kojoj se sada nalazim i ponosan na glazbu koju radimo.

U Rijeci imate premijerni nastup. Što pripremate za riječku publiku?

REG: Mislim da će, kao i svaki nastup, biti iznenađenje kako za publiku tako i za nas. Imamo neki grubi okvir, ali se uvijek prilagodimo situaciji i atmosferi koja nas zatekne. Ali u svakom slučaju biti će podjednako lijepo i organski koliko i intenzivno.

JAN: Puno puta sam kao DJ nastupao u Rijeci i znam da ekipa voli akciju tako da smo spremni doći s našim mašinama i napraviti upravo to – dobru akciju.

