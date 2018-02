Kries, jedan od najznačajnijih predstavnika world music scene, 24. veljače gostuje u OKC-u Palach na svom prvom klupskom predstavljanju u Rijeci.

Sedmeročlani bend nastao 2003. koji nadahnuće pronalazi u melodijama i tekstovima tradicijskih pjesama, u slavenskoj mitologiji, dinarskom ritmu i zvukovima mediteranskih glazbala, predstavit će dugoiščekivano službeno izdanje trećeg po redu Kriesovog albuma »Selo na okuke«, izdanog za britanski Riverboat Records, jednu od najvažnijih world music izdavačkih kuća na svijetu koja je dio World Music Network platforme, što je svakako veliko priznanje za ovaj bend. Dosadašnjim djelovanjem Kries je prisvojio epitet najaktivnijih i najatraktivnijih predstavnika world music scene s ovih prostora. Njihove pjesme pronašle su mjesto u eteru radijskih postaja diljem svijeta, kao i na međunarodnim cd kompilacijama toga žanra. Recenzije glazbenih kritičara inozemnih medija puni su hvale za njihove albume i koncerte, a virtuozna svirka i energična scenska pojava samo su neki od razloga njihovog iznimnog uspjeha kod publike širom svijeta. Osim u Hrvatskoj, Kries je nastupao na solo koncertima i festivalima u Austriji, Češkoj, Irskoj, Škotskoj, Kanadi, Mađarskoj, Njemačkoj, Sloveniji, Engleskoj, Maleziji, Indoneziji… Prilika je to da razmijenimo nekoliko riječki s alfom i omegom benda – Mojmirom Novakovićem.

Plod dugogodišnjeg rada

Dugo iščekivano službeno izdanje trećeg po redu albuma »Selo na okuke« je vani i »bere« samo pohvale i pozitivne kritike. Jeste li vi zadovoljni?

– Mi smo zadovoljni samim time što imamo tu sreću da možemo svirati zajedno. Povrh toga smo uspjeli snimiti album koji je dovoljno autentično zabilježio našu svirku. A najsretniji smo zbog sjajne publike koja dolazi na naše koncerte i zajedno s nama uživa.

Album je izdan za britanski Riverboat Records, jednu od najvažnijih world music izdavačkih kuća na svijetu koja je dio World Music Network platforme, što je veliko priznanje za bend?

– To je plod dugogodišnjeg rada i kontakata koje imamo na World Music sceni. Ali, na stranu sva poznanstva da nismo imali odličan album. Kada smo poslali prve mixeve, odmah su reagirali jako pozitivno. Lijepo je kad se stvari poklope na lagan i prirodan način.

Suradnja s britanskim Riverboat Recordsom ne čudi, s obzirom da živite i radite u Velikoj Britaniji. Je li to pomoglo da lakše stupite u kontakt s izdavačem, ili danas zapravo mjesto prebivališta ništa ne znači s obzirom na to da je svijet jedno veliko »selo«?

– Mjesto prebivališta nije bilo od gotovo nikakvog značaja. Na kraju, album je izašao, a da se nismo niti vidjeli »u živo«, sve je dogovoreno, isplanirano i na kraju i ugovori potpisani online. Tako da bi se vjerojatno ista stvar dogodila i da živim u Hrvatskoj.

Cinkuši i Veja

Pozitivne recenzije strane kritike nisu vam nepoznanica, jedan ste od najaktivnijih i najatraktivnijih predstavnika world music scene s ovih prostora, pjesme su pronašle svoje mjesto u eteru radijskih postaja diljem svijeta kao i na međunarodnim cd kompilacijama. Kako je stvarati world music glazbu u Hrvatskoj? Odnosno prepoznaje li vas domaća publika?

– Hrvatska publika je jako dobra. Publika koja dolazi na naše koncerte nije žanrovski ograničena i imam dojam da se uglavnom radi o ljudima koji prvenstveno traže dobru glazbu i dobar live nastup. Kries je prvenstveno live bend i tu smo se međusobno našli.

Kako gledate na domaću world music scenu? I domaću glazbu uopće?

– Iskreno, ja već neko vrijeme ne pratim što se događa na hrvatskoj glazbenoj sceni. Pratim što rade Cinkuši i Veja, vidim se i čujem s Dunjom Knebl koja još uvijek neumorno radi, Lidijom Bajuk i još nekim prijateljima glazbenicima koji nisu na etno sceni, i to je to. Uglavnom pratim što mi rade prijatelji.

A kako naša world music glazba stoji na svjetskoj sceni?

– Album je sjajno prihvaćen. Ne samo od strane radiourednika koji kreiraju WMCE (World Music Chart Europe), gdje smo u prosincu došli do četvrtog mjesta na top ljestvici, već, što mi je posebno drago, od glazbenih kritičara i publike koji nisu usko vezani za world music scenu.

Puno dobre energije

Virtuozna svirka i energična scenska pojava samo su neki od razloga iznimnog uspjeha kod publike širom svijeta. Što očekuje riječku publiku na koncertu 24. veljače u Palachu?

– Ha, ha, to i mene zanima. Mi ćemo donijeti svoje instrumente i energiju. Nekoliko mjeseci se nismo vidjeli i svirali zajedno, tako da će s naše strane sigurno biti jako puno dobre energije. Ostalo ovisi o publici u Palachu. Ja jedva čekam.

Nadahnuće pronalazite u melodijama i tekstovima tradicijskih pjesama, u slavenskoj mitologiji, dinarskom ritmu i zvukovima mediteranskih glazbala?

– Otakako sam čuo prve snimke – tada još s audiokaseta i »Nagre« – iz Instituta za etnologiju i folkloristiku, za mene je to najbolja glazba koju još uvijek slušam, često i u kombiju dok smo na turneji. Manje je važno kako ćemo mi ili glazbeni kritičari opisati tu glazbu, tekstove i mitologiju, a puno važnije je da se radi o »…eno, dobroj glazbi«. Ima puno mistike oko tradicijske glazbe. Ima i puno razloga za tu mistiku. Ali na kraju sve ipak stoji samo na iskrenosti i dobroj glazbi.

Grupa Kries nastala je 2002. na temeljima grupe Legen, koju se smatra utemeljiteljem hrvatske world music scene početkom 90-ih i koja je tradicijsku glazbu kombinirala s modernom tehnologijom, uz senzibilitet prema rocku i punku. Kako gledate danas, 16 godina kasnije na djelovanje Legena?

– Uf, to su bila neka druga vremena. Devedesetih se tek iznova stvarala glazbena scena u Hrvatskoj. Bilo je relativno malo prostora u kojima se sviralo. Od tada se jako puno stvari promijenilo nabolje. Danas Hrvatska ima sjajnu koncertnu scenu i jako dobru publiku. Sve je to plod rada velikog broja ljudi, entuzijasta koji se ne mire sa statusom quo. Oni čine krvnu sliku Hrvatske puno boljom nego su toga ljudi svjesni. Postoji ta »nostalgična« priča o novom valu i osamdesetima, ali ovo što se danas događa u Hrvatskoj je bolje od toga. Ja osobno mislim da su svi bendovi i ljudi koji su radili u 90-tima dobrim dijelom zaslužni za to.

I koliko je Legen blizak ili dalek Kriesu?

– Radi se o dva različita benda kojima je jedina zajednička stvar što crpe inspiraciju iz istog »izvora«, ali ipak se radi o drugim ljudima, drugim senzibilitetima i na kraju krajeva stvaranju u drugom vremenu. Prve studijske snimke Legena su bile snimane na magnetofonsku traku, jer digitalna tehnologija još uvijek nije bila dostupna. Nismo niti mogli doći do prvog albuma dok se nismo dokopali jednog od prvih samplera koji je postojao u Hrvatskoj i napravili »Paunov Ples«. Ta »oduševljenost« elektronikom je istovremeno donijela sjajan album, ali je Legen, u osnovi, ipak bio i trebao ostati (rock) bend. Taj nesrazmjer je postepeno »sazrio« u Kriesu.

Slika i zvuk

S obzirom na činjenicu da ste programer, posve je jasna vaša želja za multimedijalnošću. Koliko Kries »gori« u tom kontekstu?

– Ja vjerujem u živu svirku. Osobno ne vjerujem niti u glazbenu teoriju, a kamoli u multimedijalnost. Važni su samo glazbenici i publika, umjetnik i publika… Sve ostalo je manje bitno. Ne zamaram se previše novim medijima, koji put imam osjećaj da sam poput nekog »starca« kojeg ne zanima promocija i reklama, a internet i novi mediji mene previše podsjećaju na obično (samo)reklamiranje. Zato Kries najbolje »gori« pred živom publikom.

Autor ste i glazbe za filmove. Kako tu stvari stoje u Hrvatskoj? Odnosno u domaćoj kinematografiji?

– Kako ne živim u Hrvatskoj, teško mi je procijeniti kakvo je stanje, ali ovako iz perspektive Ujedinjenog Kraljevstva, mislim da je od osnivanja HAVC-a hrvatski film profitirao. Posljednja produkcija u kojoj smo sudjelovali je bio film »Konjanik« i bilo je to prelijepo iskustvo. Filmska glazba je poseban svijet. Dok smo radili glazbu za »Konjanika« imali smo tu sreću da smo mogli svirati »uživo« s filmskim scenama na velikom platnu ispred nas. To je poput povratka u live izvedbe za vrijeme nijemog filma, predobro iskustvo i po meni najbolji način organskog sklapanja slike i zvuka.

Kako napreduje vaš internetski projekt Kolo i koja je njegova glavna zamisao?

– Kolo je u međuvremenu doživjelo »preusmjerenje« i trenutno je orijentiran na AI i Machine Learning i eksperimentiranje koja će možda ostvariti »geospacial holy grail«, lociranje web sadržaja velikog dijela interneta.

