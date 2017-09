Prateći globalni uspjeh debitantskog izdanja „In The Lonely Hours“(2014.), te hita „Writings On The Wall“ (2015.) nastalog za potrebe filma James Bond, Sam Smith nakon dvije godine pauze predstavlja singl „Too Good At Goodbyes“.



Novu pjesmu Sam Smith pisao je u suradnji s dugogodišnjim suradnikom Jimmyjem Napesom te Stargateom, uz pomoć kojih je još jednom došao do izražaja unikatan raspon Smithovog vokala te emotivno pisanje tekstova.

„This song is about a relationship I was in and it’s basically about getting good at getting dumped“ – Sam Smith o novom singlu.