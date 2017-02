„Is This the Life We Really Want?“ naziv je novog albuma Rogera Watersa, kultnog člana grupe Pink Floyd, najzaslužnijeg za besmrtni „The Wall“, jedan od najboljih dvostrukih albuma rock glazbe.

Najava albuma je video o snimanju tog LP-ija za kojeg se još ne zna kad će se pojaviti, ali je u tom video uratku naznačeno kako će to biti „vrlo brzo“.

Novi album Waters je najavio još prošle godine spomenuvši kako će najveći dio producentskih poslova obaviti Nigel Godrich, a napomenuo je kako će album pratiti i turneja pod nazivom „Us + Them“ koja se poigrava s nazivom jedne od Pink Floyd pjesama čime je najavljeno, a Waters je to i potvrdio, kako će na toj turneji svirati ne samo svoje, već i pjesme svog matičnog sastava.

Štoviše, 75 posto koncerta bit će vezano uz stare pjesme grupe i Watersa, a 25 posto uz nove, najavio je Waters a nama samo ostaje nadati se da će u okviru te svjetske turneje navratiti negdje blizu Hrvatske, ili možda i u Hrvatsku gdje je nedavno sa spektaklom „The Wall“ nastupio čak dva puta, u zagrebačkoj Areni i na Poljudu u Splitu održavši nezaboravne koncerte.

