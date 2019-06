Poznati domaći glazbeni par, Ivanka Mazurkijević i Damir Martinović Mrle snimili su dječji album imena “Kišni razdraganci”, a dječju glazbenu priču prati i istoimena slikovnica autorice Lane Letović Perčin.

Među deset novih, autorskih pjesama nalazi se i “Alisa”, nastala za potrebe istoimene predstave u ZKM-u, te “Njama Njam”, nastala u istoimenoj dječjoj emisiji na HRT-u. Ostalih osam pjesama “rodilo” se ove zime iz olovke Ivanke Mazurkijević i zajedničke glazbene igre s Damirom Martinovićem Mrletom.

– Našli smo se u želji da nam svaki dan bude “Ha ha hi hi dan”, svaki drugi dan da bude “Piknik” gdje nemamo “Tajni”, a imamo punu košaru “Njama njam” hrane, kiša nam ne smeta u “KAP-ima”, no treba nam sunce gdje u daljini vidimo kako nam u posjet stiže “Alisa” te u ruci drži “Balon”. Naravno da moramo stalno biti zaljubljeni u sebe i u druge, a pjesmom “Teška slova” završavamo pred spavanje veselom borbom u “Jastučevanju” te za kraj, evo ga, “Čiča Miča” i za danas završava se ova vesela i lijepa priča”, na duhovit način navode nazive pjesama koje se nalaze na albumu Ivanka i Mrle.

Moćni zbor koji je pjevao na svim pjesmama osim “Jastučevanja” i “Čiča Miča” riječki je dječji zbor Kap, a dječji glasovi na “Njama njam” su Roža Martinović, Kata Vlaho i Eva Adrijana Martinović, koja je ujedno i autorica teksta skladbe “Balon”. Na ovom dječjem glazbenom putovanju u pjesmi “Alisa” pridružio se i glazbenik Massimo Savić, na gitari je bio producent, snimatelj i gitarist Leta 3 Matej Zec, a na sitru u “Balonu” pridružio se Ivan Valušek, dok produkciju albuma potpisuje Iztok Turk.

Izdanje je nastalo uz podršku i u sklopu Programskog pravca Dječja kuća koji je dio projekta Rijeka 2020 – Europska prijestolnica kulture, a službena promocija CD izdanja i slikovnice dogodit će se 10. srpnja u parku Vladimira Nazora u Rijeci u sklopu dječjeg festivala Tobogan.

– Počeli smo s Toboganom i hvala Jeleni Minić. Vidimo se na promociji na Toboganovom “Pikniku”. A znate li tko ima rođendan 10. srpnja? Nikola Tesla! Bez njega ne biste čuli puno ni od nas! Plešite, škakljajte se, zaljubljujte i pjevajte s nama, veselo poručuju Ivanka i Mrle.

Ivanka se kroz godine “Dizalice”, “Čarobne ploče” te suradnjom na desecima dječjih predstava poput “Crtančice”, “Bemba i mina”, “Ježeve kućice”, “Krave Ružice”, “Kamenja”, “Knjige o džungli”, “Alise” i brojnih drugih, okružuje djecom i uživa u njihovom društvu stvarajući, glumeći, autorski, glazbeno i voditeljski. Damir Martinović Mrle stvara glazbu za mnoge predstave među kojima su “Ježeva Kućica”, “Alisa”, “Knjiga o džungli” te emisije “Njama Njam”.

Njihov prethodni zajednički dječji projekt film je Tomislava Mršića ‘Tajanstveni prijatelj,’ nastao zimus, a kao ”odrasli” imaju zajednički glazbeni projekt Mr.Lee&IvaneSky u sklopu kojeg su izdali nekoliko soundtrack verzija i kazališno skupljenih skladbi, a ovog ljeta u sklopu festivala ‘Sailor’ izlazi i istoimeni album.

