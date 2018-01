Ljubitelji kultne SF serije X-Files sigurno znaju da je krenula jedanaesta sezona te da u njoj i dalje glavnu mušku ulogu ima David Duchovny.

No, uz sjajan početak godine kad je riječ o filmskoj sceni, Duchovny se nada isto takvom scenariju i na polju glazbe. Naime, za 9. veljače najavljeno je objavljivanje njegovog drugog studijskog albuma koji će pod nazivom „ Every Third Thought“ ponuditi 12 novih pjesama glumca koji se kao sasvim solidan rock izvođač predstavio 2015. godine albumom „Hell or Highwater“.

Po najavama samog glumca/pjevača nove pjesme iskorak su iz svijeta folk i blues rocka koji je dominirao debi albumom u svijet čvršćeg rocka, a u daljnjoj budućnosti Duchovny se planira okrenuti i funky zvuku kojeg, kaže, jako voli, ali ga nije još savladao toliko da bi mogao snimiti album.

