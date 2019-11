Višegodišnja tradicija objavljivanja najrazličitijih kompilacija, velikih hitova ili remasteriziranih i digitaliziranih starih albuma u novom ruhu, nije iznevjerena ni ove godine pa svi ljubitelji rock i pop glazbe, i to bilo kojeg glazbenog pravca, samo trebaju »baciti oko« na to što se nudi i najvjerojatnije će u vrlo bogatoj ponudi naći nešto i za sebe.

Naravno, pojačana ponuda ovakve vrste izdanja rezultat je približavanja božićnog doba darivanja koje, ispravno pretpostavljaju predstavnici glazbene industrije, mnoge motivira da časte sami sebe ili, naravno, nekoga koga vole usreće darovima dobre glazbe.



Božićna izdanja

Oni koji darivanje isključivo žele vezati baš uz božićno doba, birati mogu među brojnim božićnim albumima, bilo raznim kompilacijama božićnih hitova, bilo novih originalnih albuma raznih izvođača koji Božić slave objavljivanjem albuma s poznatim ili manje božićnim pjesmama. Prvi su takav album ove godine napravili tex-mex chicano veseljaci iz Los Angelesa, grupa Los Lobos, objavivši album »Llego Navidad«. No, nedugo potom čisto božićni album objavljuju i članovi još sedamdesetih godina prošlog stoljeća popularnog američkog sastava Chicago čiji se album zove »Chicago Christmas«, pridružila im se i za ovakve prilike neizbježna Mariah Carey albumom »Mary Christmas«, tu je i niz drugih manje znanih izvođača, a bit će ih u idućih četrdesetak dana još itekako puno pa ako baš volite takav pristup glazbi, samo pažljivo pratite ponudu.



Greatest hits

Isti savjet vrijedi i za sve koji u ovo doba darivanja žele uhvatiti kakav dobar greatest hits album. No, tu je zadatak čak i lakši jer su već duže vremena posljednja dva mjeseca godine vrijeme kad na top ljestvicama prevladavaju albumi velikih hitova pa je tako već sada moguće pronaći brojne već iz ranijih godina poznate greatest hits kompilacije, mada ima i potpuno novih od kojih su, bar trenutačno, u vrhu po kvaliteti vrlo dobra trodijelna CD zbirka najboljih pjesama Steve Miller Banda pod nazivom »Welcome to the Vault«, a ne zaostaje za njima i žestoka The Stranglers kompilacija nazvana »Punk Off!«.



Obljetnički albumi

Naravno, u ponudi je i sva sila obljetničkih, mahom remasteriranih albuma, pri čemu se zaista za svakog može naći nešto pa će tako, primjerice, ljubitelji čvrstog Seattle grunge rock zvuka svakako biti oduševljeni činjenicom da je 25. obljetnica objavljivanja izvrsnog drugog albuma grupe Stone Temple Pilots, albuma »Purple«, popraćena remasteriranim izdanjem koje nudi originalnu glazbu tog albuma i niz dodataka, te čuvene ploče koja je u ljeto 1994. godine čak tri tjedna bila na broju jedan Billboardove ljestvice. Još se više od njih u prošlost vratio Phil Collins koji fanove časti dvostrukim CD-om vezanim uz tri desetljeća stari njegov čuveni album »But Seriously«. No, što tek za povratak u prošlost reći kad je riječ o Jamesu Tayloru koji je objavio remasterirano izdanje davne 1974. objavljenog albuma »Walking Man«, odnosno za Johna Mayalla i Erica Claptona koji ljubitelje bluesa časte još 1966. objavljenim albumom »Blues Breakers with Eric Clapton«.



Mali biseri

Naravno, zna se u ovoj ponudi koja uglavnom »pikira« na vaše džepove, pronaći i pravih malih bisera, a to se dogodi obično kad se autori potrude i iz svog opusa ipak sustavno izvuku i na ove kompilacijske albume stave zanimljive pjesme. U dosadašnjem dijelu predbožićnog razdoblja dva su takva primjera. Prvi je Elton John koji je objavljivanjem albuma »Singin the Seventies« vrlo uspješno podsjetio ne samo na svoju glazbenu mladost (svjetska je zvijezda postao baš u tom desetljeću), već i vrlo uspješno oživio duh sedamdesetih, pri čemu je njegov izbor bio vezan ne uz pjesme koje su tih godina stvarali on i Bernie Taupin, već je odabrao sedamnaest pjesama koje su tih godina bile hitovi drugih autora i izvođača. Elton John ih je snimio još tada u svojoj verziji, neke su bile i objavljene, neke nisu, a njihova pojava na jednom mjestu svakako će oduševiti ne samo ljubitelje Eltona Johna, već i svakog pravog fana sedamdesetih jer John dojmljivo izvodi, primjerice, Creedenceove standarde »Travelling Band« i »Proud Mary«, Leadbellyjevu »Cotton Fields«, »Spirit in the Sky« Normana Greenbauma, »Yellow River« grupe Christie, »Natural Sinner« grupe Fair Weather, čuvenu »Love of the Common People« znanu iz verzija mnogih….



Presjek karijere

No, prava poslastica za svakog ljubitelja rock glazbe nedvojbeno je novi album Brucea Springsteena iz niza nazvanog The Live Series. Riječ je o kompilacijskim albumima na kojima Boss nudi koncertne snimke svojih pjesama tematski ih vežući uz određenu temu te obrađujući na ovim albumima – koji se pojavljuju samo u digitalnom obliku – cjelokupno razdoblje svoje karijere. Tako su se već pojavili naslovi »Songs of Hope« i »Songs of Friendship«, a za kraj ove godine Boss nudi izvrstan album »Songs of Love«. U petnaest odabranih pjesama Springsteen je zahvatio razdoblje od davne 1975. pa do 2016. godine, a snimke pristižu iz, primjerice, New Yorka (Madison Square Garden), Londona (Wembley), Los Angeesa, Chicaga, Dublina… Naravno, na naslovnicu je Boss potpuno opravdano smjestio sebe i svoju suprugu Patty Scialfu, majku njihove troje djece pri čemu cijela priča počinje s divnom »She’s the One« s albuma »Born to Run«, albuma na kojem mu se već tada u njega zaljubljena Patty nije smjela pridružiti jer je imala samo 16 godina i Boss je nije želio angažirati kao prateću pjevačicu! No, koju godinicu kasnije nije je mogao odbiti pa je sigurno da je upravo ona zaslužna za neke od ponajboljih Springsteenovih ljubavnih pjesama. No, kad i nisu posvećene njoj, sjajne su pa će svaki štovatelj Bossa itekako uživati u naslovima kao što su »Fourth of July«, »Rosalita«, »I Wanna Mary You«, »I’m on Fire«, »Brilliant Disguise«, »Human Touch«, »For You«, »Back in Your Arms«, »Save My Love»….

Komentari

komentara