Produktivni radoholičar Neil Young ove će godine svoje štovatelje iznenaditi i – filmom. I to westernom!

Najzaslužnija za to je njegova nova partnerica, poznata američka glumica Daryl Hannah koja se prihvatila režije filma „Paradox“ koji će premijeru doživjeti već u ožujku, a uz Younga u njemu će glumiti i legendarni country outlaw glazbenik Willie Nelson, kao i njegovi sinovi Micah i Lucas te ostali članovi njihovog sastava Promise of the Real s kojim Young surađuje posljednjih godina.

Naravno, film neće biti jedino što će Young ove godine predočiti svojim obožavateljima pa je već poznato da će biti objavljeni novi arhivski materijali iz sedamdesetih godina prošlog stoljeća – između ostalih i snimka čuvenog koncerta „Tonight’s The Night“ održanog u Los Angelesu 1973. godine – a krajem godine maestro Young krenut će i na novu turneju. I to vjerojatno nije sve…

