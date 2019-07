Napokon se sve posložilo, a nastavak premijernog Jerry Ricks Blues Festivala nije mogao bolje otvoriti festivalski tjedan koji je pred nama.

Topla i suha večer, izvrsni bandovi i brojna odlično raspoložena publika, ispunili su ičićansku lučicu pete festivalske večeri. Nakon pozdravnih govora od strane umjetničkih voditelja, Riccarda Staraja i Damira Halilića Hala, te direktorice TZM Ičići Tatjane Bartolin, Ičiće su ispunili zvuci swinga.

Anita Camarella i Davide Facchini predstavili su talijanski pogled na swing, no njihov nastup nije bio obilježen samo odličnom glazbom već i edukativnom komponentom iz povijesti ovog glazbenog pravca. Uz duhovite opaske te zanimljiv performans, koji je uključivao ukulele i pjevanje među publikom na megafon, ovaj izvrsni duo iz Italije ‘zapalio’ je brojnu publiku koja je osim platoa u lučici zauzela i lungomare iznad platoa.

– Stvarno jako volimo nastupati u Hrvatskoj, a ovo nam je peti nastup. No, u Ičićima smo prvi put i bilo nam je divno. Ne sviramo čisti blues, već glazbu koja ima ishodište u njemu, ali bez obzira na to publika je naš nastup izvrsno prihvatila i zahvalni smo im na tome, istaknula je Anita Camarella.

Nastavak večeri donio je izvrstan nastup banda The Highlanders koji su se predstavili probranom set listom s kraja šezdesetih i početka sedamdesetih godina koja je uključivala blues, rock, ali i psihodeliju. Odličan kvartet iz Srbije, nakon samo nekoliko odsviranih pjesma dignuo je publiku na noge, a njihovo bravurozno sviranje konstantno je bilo nagrađivano burnim aplauzom. Miloš “Shommy boy” Milojević (gitara, vokal i usna harmonika), Mirko “Cream” Kremić (gitara, vokal), Miodrag “Mick” Dikić (bass) i Dragoljub “Matt” Zumberović (bubanj) predstavili su se repertoarom koji su mahom sačinjavali – Doorsi, Mountain, Canned Heat, Crosby, Stills & Nash, Beatles, Grateful Dead, Iron Butterfly, Arlo Guthrie, dok su nekoliko pjesama posvetili obilježavanju 50 godina od održavanja festivala Woodstock.

U izvedbi pjesme ‘Been Down So Long’ pridružio im se Riccardo Staraj, dok je kraj nastupa obilježio i poziv na bis, a svoj nastup u Ičićima okončali su emotivnom izvedbom pjesme ‘One way out’ The Allman Brothers Banda.

– Sjajno nam je bilo. Publika, organizacija, sve je bilo fenomenalno. Naš premijerni nastup u ovom kraju nije mogao bolje proći. Još jedanput hvala svima, od organizatora do publike, kazao nam je nakon koncerta Miloš Milojević, frontman banda Highlanders.

Organizatori mogu biti zadovoljni sinoćnjom večeri koja je potvrdila želje o stvaranju manifestacije, koja osim glazbene, ima i turističku komponentu. Naime, osim domaćih ljubitelja bluesa koji su u Ičiće potegnuli sa svih krajeva naše županije, dio publike bili su i turisti, koji nisu odsjeli u Ičićima nego u drugim mjestima na Opatijskoj rivijeri.

– Kad smo vidjeli plakat koji najavljuje ovaj festival ni tren nismo dvojili već smo iz Opatije došli u Ičiće i nismo požalili jer je bilo sjajno. Nažalost, jučer je padala kiša pa nismo išli u Brseč, ali sutra idemo u Lovran, to ne možemo propustiti, kazao nam je Manfred.

S današnjim koncertom u Lovranu premijerni Jerry Ricks Blues Festival stigao je na ‘pola puta’. Čarobnom blues atmosferom odisao je lani park uz lovranski mul, a večeras, 30. srpnja, tradicija se nastavlja uz tri sjajna banda. Publika u Lovranu na ‘prvo slušanje’ imat će priliku čuti kako zvuči blues s Dalekog istoka u izvedbi banda Atsuko Chisaka & Bluesy koji dolaze iz Japana. Dobro znano ime jazza i bluesa, Zoran Majstorović ove godine nastupa s Organ triom, dok nam iz Amerike dolazi Khalif Wailin’ Walter Blues band. ‘Gradić mali’ je spreman za Jerry Ricks Blues Festival, blues starta u 21 sat.

