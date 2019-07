Gotovo 30 izvođača iz svih dijelova svijeta – od Japana, preko Sjedinjenih Američkih Država do zemalja okruženja – kroz 11 dana nastupit će na na prvom izdanju Jerry Ricks Blues Festivala, nastalom spajanjem Kastav Blues Festivala i Opatija Riviera Blues Festivala.

Stotine radnih sati ispucanih u više od pola godine priprema, nebrojeni telefonski pozivi i mailovi za usuglašavanje izvođača i lokacija, ovog četvrtka bit će predstavljeni publici na premijernom izdanju festivala koji se održava u čast Philadelphia Jerryja Ricksa i ispuniti svaki kutak našeg kraja bluesom, ali i fantastičnom atmosferom koja je i do sada krasila Kastav Blues Festival te B&D, odnosno Opatija Riviera Blues Festival, po čemu su ovi glazbeni festivali i prije spajanja u jedinstvenu priču bili prepoznati i izvan granica Lijepe Naše.

Zagrijavanje u Klani

Nastup Riccarda Staraja & Midnight blues banda i Damira Halilića-Hala u Klani ovog četvrtka svojevrsno je zagrijavanje za početak festivala koji samo dan kasnije, u petak 26. srpnja, počinje u Mošćeničkoj Dragi.

– Čast da otvori festival pripala je američko-hrvatskoj kombinaciji, a na pozornici u draškom portu zasvirat će Adrian Byron Burns & Telefon blues band te Supercover band koji će se predstaviti s The Blues Brothers Projectom. Talijanski Harlem Blues Band i američko-mađarska kombinacija EB Davis & PMD blues band nastupit će u Brseču 27. srpnja, dok će Cotton Pickersi iz Srbije i Davide Lipari and the Blue cats s Muddy Waters Projectom koji nam dolaze iz Italije svirati u Mošćenicama 28. srpnja.

Anita Camarella & Davide Facchini Duo iz Italije te band The Highlanders iz Srbije premjerno će nastupiti u Ičićima 29. srpnja, dok će lovransku publiku dan kasnije u festivalsku večer uvesti Atsuko Chisaka & Bluesy iz Japana, nakon kojih nastupa hrvatsko-američka kombinacija Zoran Majstorović organ trio, te američko-talijanski Khalif Wailin Walter Blues Band. Publiku u Iki, posljednjeg dana u srpnju, zapalit će austrijski band Stratitis blues trio te domaći Grapevine Babies, dok se 1. kolovoza blues svira u Matuljima, a nastupaju The Gamblersi iz Srbije i Edi East Trance Blues.

O životu i radu Philadelphia Jerryja Ricksa, u čiju čast i festival nosi ime, snimljen je i dokumentarni film »Črni Kastavac (in memory of Jerry Ricks)« autora Igora Modrića koji će biti prikazan na Ljetnoj pozornici u Opatiji 2. kolovoza kao uvod u izvrsnu koncertnu večer na kojoj će nastupiti Lela & Joe Kaplowitz Blues Band te Zdenka Kovačiček & Greenhouse Blues Band s Janis Joplin Projectom kojim će obilježiti 50. godina od festivala Woodstock. Posljednja dva dana festivala rezervirana su za veliki koncertni finale premijernog izdanja Jerry Ricks Blues Festivala u kojem će sudjelovati Michael Messer u ulozi posebnog gosta.

Tako će 3. kolovoza na kastavskoj pozornici nastupiti Wacky Blues Profesors iz Slovenije, Damir Halili-Hal te glavna ovogodišnja gošća Ana Popović koja sa svojim bendom dolazi iz Sjedinjenih Američkih Država. Posljednjeg dana festivala, 4. kolovoza, Aretha Franklin tribute band iz Italije odat će počast kraljici soula, dok će gosti iz Velike Britanije Patsy Gamble i Keith Thompson Band spustiti zastor na ovogodišnje izdanje Festivala, naglasili su organizatori Festivala.

Vrhunski nivo

Riccardo Staraj, umjetnički voditelj Festivala i načelnik Općine Mošćenička Draga, naglasio je da je izuzetno zadovoljan što se napokon oformila mreža pozornica u našem kraju.

– S obzirom na broj izvođača i lokaciju, bili smo slobodni uzeti si predznak, najvećeg blues festivala u Hrvatskoj iako bih ja tu priču još proširio jer u ovom djelu Europe, u ovom trenutku, ovako velikog festivala koji intenzivno traje 11 dana – nema. Pohvalio bih suradnju svih jedinica lokalne samouprave i turističkih zajednica, kako načelnika i gradonačelnika, tako i direktorica Turističkih zajednica, istaknuo je Staraj.

Zadovoljstvo učinjenim nije skrivao ni Damir Halilić-Hal, također umjetnički voditelj Festivala, ali i svjetski renomirani gitarist koji će se ove godine publici predstaviti na dvije lokacije – u Klani i Kastvu.

– Moram izraziti svoje zadovoljstvo da smo uspjeli, u programskom i organizacijskom smislu na jednom vrhunskom nivou, posložiti ovaj Festival za koji se nadam da će dobro zaživjeti pogotovo zbog toga što se radi o fantastičnoj priči i autohtonom blues glazbeniku koji je došao, i u Hrvatskoj, tj. u našem kraju proveo posljednji period svog života, gdje se stvorila ljubav Jerryja i našeg kraja.

Njemu u čast je nastao Kastav Blues Festival koji se širio na riječki prsten, dok je Riccardo napravio izvrsnu priču na Opatijskoj rivijeri, a ove godine sve smo zaokružili u ovu sjajnu priču, dodao je Damir Halilić Hal.

Turistički proizvod

Organizatori ističu da ovo nije samo vrhunski glazbeni festival, već i sjajan turistički proizvod koji može samo rasti, koji ostvaruje noćenja, koji nudi kvalitetnu glazbu, koji uključuje turiste u izvedbe i koji mami posjetitelje da upravo zbog svega navedenog provedu odmor u našem kraju.

– Festival nema samo koncertnu dimenziju već i edukativnu. Ove godine smo stavili projekciju filma Igora Modrića, a svaki koncert će biti popraćen i video artom. Festival neće biti samo uživanje u glazbu, već i u videoformi, što znači da će to biti zavidan umjetnički spoj. Pozivamo publiku da nam se pridruži te da uživa u programu i lokacijama, pogotovo zato što je ulaz besplatan. Nadam se da će publika uživati. Dođite i podržite nas, u nadi da ćemo kroz nekoliko godina na pozornicama diljem Liburnije i Kastva moći ugostiti velika blues imena, rezimirao je Staraj.

Komentari

komentara