Znali smo da njihovo vrijeme tek dolazi, no je li domaća alternativna scena bila spremna na nešto ovako brutalno – dobro?! Tim riječima izdavačka kuća Dallas najavila je debitantski studijski album »Brutalist« jednog od najperspektivnijih riječkih bendova – The Siids.

Na novoprobuđenoj sceni mladih izvođača koji osvajaju publiku i kritiku, posljednje dvije godine svojom audio-vizualnom estetikom posebno se istaknuo kreativni autorski tandem iz Rijeke, Stanislav Grdaković i Darko Terlević, poznatiji kao electro duo The Siids. Lani službeno proglašen »najperspektivnijim riječkim mladim bendom« na Ri Rock festivalu, duo će svoju dvogodišnju glazbenu avanturu okruniti danas objavom prvijenca »Brutalist«.

Stvarajući glazbene poslastice na tragu svjetskih indie uspješnica, njegujući pritom senzibilitet prema najboljem od nasljeđa synthpopa i post-punk ere, The Siids su od trenutka osnutka svoj identitet gradili ne samo zvukom, već i vizualizacijom emocije i atmosfere skladanih pjesama. Sineastičnim video spotovima nastalima u suradnji s perspektivnim lokalnim umjetnicima dominirala je brutalistička arhitektura čija su monumentalnost i utopistički kontekst poslužili kao idealna kulisa za senzibilitet i grandioznost zvuka kojem teže. Posebno se to istaknulo u audio-vizualnoj trilogiji – »Meaningless/Weightless«, »Lovers« i »Giving Myself To You« – kojom su The Siids osvojili publiku i koja je sada našla svoje mjesto na prvom albumu.

– »Brutalist« je metafora za svijet koji nas okružuje, za međuljudske odnose koji se stvaraju na društvenim mrežama, za ljubav koja negira nježnost, za sreću koju kupuju stvari i stvarnost u kojoj glazba ima sve manje važnosti, otkrivaju The Siids približavajući time simboliku naslova albuma prvijenca.

Objavom albuma, fokus je stavljen na još jedan sjajan singl zaraznog ritma, pjesmu »Beats Running Down«, za čiji je prateći video spot i ovaj put, kao i za prethodni singl »Feeling«, zaslužna talentirana riječka vizualna umjetnica Stella Mešić.

Pjesma »Beats Running Down« govori o potrazi za nečim novim, potrebi za izlaskom iz začaranih krugova ljubavnih odnosa, poslovnih obaveza i svega onoga što koči slobodu, a predstavljeni video spot vjerno prati ideju i metaforu novog singla. Za lokaciju snimanja odabrani su Vinkovci, grad u kojem je Stella odrasla i u kojemu je na najintimniji i najosobniji način mogla vizualizirati obračun protagonistice s mjestima i prostorima čiji je taoc. Video prikazuje bijeg od svega u nadi za pronalaskom samog sebe, a Gina, model kojem je dodijeljena glavna uloga, dočarala je kulminaciju psihološke i emotivne borbe autentično i intenzivno, iz kadra u kadar.

»Brutalist«, koji autorski potpisuje The Siids, produkciju i miks Darko Terlević, mastering Matej Zec, dizajn covera Mladen Stipanović iz Smart 69, dok je za fotku omota zaslužna Stella Mešić, od danas je u prodaji.

Komentari

komentara