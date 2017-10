Renomirani riječki elektroakustični dvojac JMZM koji čine Josip Maršić i Zoran Medved objavili su nakon godinu dana pauze novi, 19. po redu album »Harry (A lullaby for mr. Partch)«.

Novi album je hommage genijalnom američkom kompozitoru, glazbenom teoretičaru i graditelju instrumenata Harryju Partchu, a uigranom dvojcu se ovog puta pridružio i alter bluesman Adam Semijalac iz grupe Bebè Na Volè. Pored poigravanja i eksperimentiranja sa zvukom koje je karakteristično za njihov rad, Maršić i Medved su se na novom albumu poigrali i sa sto godina starom citrom. Kao i uvijek, novi je materijal objavljen na web stranici jmzm.bandcamp.com, gdje se, kao i svi ostali albumi, može preslušati ili »downloadati«.

Predzadnji studijski album »We saw a nun driving wrongway« JMZM su izdali još u listopadu prošle godine, a radilo se o zapisu njihovog prošlogodišnjeg live koncerta u Mariboru.

– Taj je album bio naš pokušaj da kroz svijet zvuka, bez teksta komentiramo jačanje tragikomičnih klerofašističkih pokreta u Hrvatskoj. To je naša lijepa, 20-minutna himna za sve njih, pojasnio je Medved.

Iako su njihovi fanovi posljednjih nekoliko godina navikli na ritam od nekoliko novih albuma godišnje, Maršić i Medved u posljednjih su godinu dana bili zauzeti stvaranjem glazbe za kazališne predstave i filmove.

– Josip je radio glazbu za par važnih kazališnih predstava – »Jesenju sonatu« i »Mizantropa« u produkciji HNK Ivan pl. Zajc i »Horror vacui« te »Ms Fox invited Ms Cat for tea and a chit-chat one late late afternoon last summer« u produkciji Kik Melone s kojima je i gostovao ovo ljeto u Napulju. Ja sam radio na »sound designu« za eksperimentalni film »Ulysses« mladog redatelja Dina Topolnjaka koji taj projekt radi pod mentorstvom legendarnog Béla Tarr-a, kazao nam je Medved.

Otkrio je i da dvojac trenutno »miksa« još tri albuma za koje su materijali nastali u razdoblju od listopada prošle godine do sada, a na albumsko »uobličavanje« čekaju i još neki stariji, nikad dovršeni materijali.

Riječka publika imati će prilike vidjeti JMZM uživo 25. studenog u prostoru MMSU-a u art kvartu Benčić.

