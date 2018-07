Na jesen izlazi nova kompilacija Joea Strummera, jednog od utemeljitelja legendarne punk-rock grupe The Clash, nazvana »Joe Strummer 001«, koja će se fokusirati na pjevačevu karijeru izvan matičnog mu benda, a obuhvatit će radove s grupama The 101ers i The Mescaleros, kao i solo albume te glazbu za film.



Album, koji će biti objavljen 28. rujna, uključuje 12 do sada neobjavljenih pjesama, od kojih je jedna «London Is Burning« koja datira iz 2002. Radi se o ranoj alternativnoj verziji pjesme «Burnin’ Street« sa Streetcorea, zadnjeg albuma The Mescalerosa, piše časopis Uncut.



Joe Strummer 001 izaći će kao dvostruki CD, četvreostruki vinil i digitalni download, kao i u obliku limitirane deluxe verzije koja će sadržavati knjigu od 64 stranice s rukopisima, stihovima, fotografijama i crtežima iz Strummerovog osobnog arhiva.

Sva izdanja sadrže remasterirane pjesme koje se do sada nisu nigdje pojavile.

Neobjavljeni materijal uključuje ranu demo verziju pjesme »This Is England« pod nazivom »Czechoslovak Song/Where Is England«, kao i one koje nisu ugledale svjetlo dana u soundtracku za film Sid & Nancy, a u kojima se pojavljuje i suosnivač The Clasha Mick Jones.

Joe Strummer, jedan od pionira punka, pjevač, gitarist, tekstopisac i politički aktivist, umro je u prosincu 2002. godine.

