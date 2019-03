Jedan od najboljih svjetskih gitarista i nekadašnji član kultnih bendova The Smiths, Electronic, The The i Modest Mouse, Johnny Marr, stiže na OTP World pozornicu INmusic festivala.

U svojoj bogatoj karijeri Johnny Marr je surađivao s najvećim svjetskim glazbenim imenima poput Oasisa i Bryana Ferryja, a njegovi snažni gitarski riffovi zaslužni su za proboj The Smithsa na svjetskoj sceni. Marr je svirao u nekoliko manjih bendova prije nego je 1982. skupa s Morrisseyjem okupio legendarnu grupu The Smiths. U godinama koje su uslijedile postali su jedan od najznačajnijih britanskih bendova svih vremena, a Marr je iz grupe otišao 1987. godine. Nastavio je raditi s brojnim kolegama, između ostalog i s grupom Talking Heads, te je par godina kasnije s Bernardom Sumnerom (New Order) i Neilom Tennantom (Pet Shop Boys) oformio alternativnu supergrupu Electronic.

Nekoliko godina je bio ispod radara, objavio je album Boomslang 2003. godine s grupom The Healers na kojem prvi put pjeva te je surađivao s brojnim bendovima poput The The. Na albumu Modest Mousea je gostovao 2007. godine, a s njima je bio i na turneji kao punopravni član. Nakon projekta s Modest Mouse nastupao je i s bendom The Cribs, a nakon čega se napokon odlučio na solo karijeru te je 2013. godine objavio album The Messenger. Playland je uslijedio godinu kasnije, a Call the Comet je objavio prošle godine. Brojni fanovi imat će priliku vidjeti Johnny Marra na prvom festivalskom nastupu u sklopu 14. INmusic festivala na kojem će odsvirati presjek hitova iz svoje bogate karijere, a publici će predstaviti i nove pjesme.

Johnny Marr se na INmusic festivalu pridružuje odličnom line-upu koji uključuje The Cure, Foals, Suede, Garbage, The Hives, LP, Santigold, Kurt Vile & The Violators, Frank Turner & The Sleeping Souls, Sofi Tukker, Peter Bjorn and John, Skindred, Zeal & Ardor, Fontaines D.C., Black Honey, Mangroove te Edi East Trance Bluesu uz još mnoga glazbena imena i iznenađenja.

Najnovijim pojačanjem INmusic festival potvrđuje laskavo priznanje institucije glazbenog novinarastva New Musical Expressa da je najbolji i najpovoljniji festival u Europi. INmusic festival bit će održan na već dobro poznatoj lokaciji jarunskih otoka u Zagrebu od 24. do 26. lipnja 2019. godine.

