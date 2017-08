Objavljena je satnica predstojećeg SuperUho festivala, za kojeg organizatori navode da je najbogatiji dosad, a program će mu biti ojačan za festival glazbenog dokumentarnog filma DORF, pa će sve ovaj put trajati pet dana.

Već će i DORF koji počinje u subotu 5. kolovoza imati glazbeni program. Prvog dana na Second stageu u ponoć nastupaju Diskodelija, a sat kasnije Repetitor. Dan kasnije na istom mjestu nastupaju Ippio Payo u ponoć, a Šahtofonija Rumorista sat kasnije.

Prvog dana festivala, u ponedjeljak 7. kolovoza od 19,3 na Žedno uho pozornici nastupaju redom Gracin, Shellac i Liars, a na Second stageu od 20,15 Straight Mickey And The Boyz, M. Ward i Blanck Mass.

Drugog dana na Žedno uho stageu od 19,30 sviraju Svemirko, Conor Oberst i Frank Turner & Sleeping Souls, a na Second stageu od 20,15 Sara Renar, Frankie Cosmos i Jessy Lanza.

Posljednjeg dana, u srijedu 9. kolovoza Žedno uho stage je rezerviran za Trobecove krušne peći, Billyja Braga i Buzzcocks, a Second Stage za The Membranes, Mašinko i Jamesa Lavellea.

Trenutna cijena festivalskih ulaznica je 290 kuna i vrijedi do 7.8. Do istog će se datuma moći kupiti i kamperske ulaznice po cijeni od 150 kuna. Dakle, komplet koji omogućava posjet svim zbivanjima u sklopu SuperUho i DORF festivala te petodnevno kampiranje na prekrasnoj kamp lokaciji u ovom paketu koštaju 440 kuna.

