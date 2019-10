Hold tight Zagreb – Drž’ se čvrsto Zagrebe, poruka je kojom je legenderni britanski elektronički duo Chemical Brothers došao u Hrvatsku na koncert u zagrebački Dom sportova gdje se okupilo desetak tisuća fanova.

I trebao se Zagreb držati čvrsto: u dva sata totalne dance partijane Chemicali su preksinoć pokazali kako izgleda vrhunska svjetska produkcija, bez suvišnih zašto – genijalni 3D vizuali, savršen zvuk i osvjetljenje, plesna energija na vrhuncu. Ukratko – top nastup za anale.

Od prvih taktova pjesme »Go« pa preko »Song to the Siren« do njihova remek-djela »Galvanize« Chemicali su držali publiku u jednakom transu, a koliko god nastup bio čvrst, Chemicalsi su uspjeli paralelno držati i light, gotovo ambijentalnu atmosferu koju su podebljavali vrhunskim vizualima na video wallu koji su publiku hipnotizirali i na trenutke vodili u neki drugi svijet.

Iako je cijela dvorana bila doslovce galvanizirana, od hita »Galvanize« zapravo se dobila samo naznaka, jer je očito da Chemicalsi ne misle stati na tome da im se svaki nastup završava uvijek baš tom pjesmom, i zato je nastup okončan krešendom uz »Block Rockin Beats« pomalo političkom porukom podebljanom ikonoklastima produciranima na ekranu, ali na kraju i porukom: »Love is all«.

Iako već neko vrijeme Ed Simons i Tom Rowlands nemaju novi hit za vrhove komercijalnih top lista, u Zagreb su stigli nakon solidno ocijenjenog devetog studijskog albuma »No Geography«, očito u punom naponu snage unatoč činjenici da već dvadeset i pet godina pune dvorane i stadione. Chemical Brothers uz Fatboy Slima i The Prodigy smatraju se rodonačelnicima moderne elektronike, a ovaj nastup, njihov treći u Hrvatskoj, sigurno će se pamtiti. Na društvenim mrežama nakon koncerta publika nije krila oduševeljenje baš ovim nastupom, za koji su pisali da je katarzičan, hipnotizirajući i psihodeličan baš toliko koliko je potrebno za pravi subotnji tulum na vrhunskoj svjetskoj razini.

