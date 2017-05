Vrlo zanimljivu knjigu objavila je Virginia Hanlon Grohl, majka čuvenog rock bubnjara i frontmena Davea Grohla, nekadašnjeg člana Nirvane te sadašnjeg vođe grupe Foo Fighters.

Pod nazivom „From Cradle to Stage: Stories from the Mothers Who Rocked and Raised Rock Stars“, mama Grohl objavila je priču ne samo o tome kako je ona, kako kaže naslov, odgojila rock zvijezdu, već je kroz razgovore s još nekoliko majki poznatih izvođača.

Tako su u ovoj knjizi svoije priče ispričale majke Pharrella, Amy Winehouse, Dr. Drea, Haima, Michaela Stipea, Adama Levinea i Geddy Leeja iz grupe Rush.

Komentari

komentara