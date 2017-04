Kanadska hard-rock trojka Danko Jones nastupit će na glavnoj pozornici dvanaestog izdanja INmusic festivala, koji će se održati od 19. do 21. lipnja na Jarunu, najavio je u utorak organizator festivala.



Zvuk grupe Danko Jones, nazvane po vokalu i gitaristi benda Danku Jonesu, najbolje se može opisati kao spoj hard rocka i bluesa ukorijenjen u stilovima Thin Lizzy i AC/DC-a.

Okupili su se 1996. godine u Torontu, te su prvih nekoliko godina posvetili isključivo nastupima uživo, a prvi EP »My Love is Bold« iz 1999. godine donio im je prvu od četiri nominacije za Juno, najcjenjeniju kanadsku glazbenu nagradu.

Debitantski album »Born a Lion« objavili su 2002. godine, a uslijedili su »We Sweat Blood« 2003., »Sleep is the Enemy« 2005., »Never Too Loud« 2008., »Below the Belt« 2010., »Rock and Roll is Black and Blue« 2012., »Fire Music« 2015. i »Wild Cat» ove godine.

Uz nastupe na nekim od najvećih svjetskih festivala, Danko Jones su na svjetskim turnejama pratili neke od najvećih rock sastava – Guns’n’Roses, Motorhead, The Rolling Stones, Ozzya Osbourna i dr. Danko Jones, izuzev uspješne karijere kao frontmen grupe, rock publici je poznat i kao govornik i pisac čije turneje, podcasti i novinske kolumne nalaze publiku diljem svijeta.

Žestoki i glasni Danko Jones priključuju se line-upu dvanaestog izdanja INmusic festivala u sklopu kojeg će nastupiti Kings of Leon, Arcade Fire, Alt-J, Kasabian, Michael Kiwanuka, Flogging Molly, Darko Rundek, Slaves, Repetitor, Booka Shade, The Strange i dr.

