Gustafi, kako to tradicija nalaže, rođendan obilježavaju – koncertom.

U pravilu za pamćenje pa će se tako sasvim sigurno prepričavati i ovaj, 39. rođendan jedne od najdugovječnijih hrvatskih glazbenih vertikala. Ponovimo i ono što povijest piše: 27. prosinca 1980. godine u Omladinskom domu u Vodnjanu ta je skupina, tada naziva Gustaph y njegovi dobri duhovi, održala prvi koncert. Točnije, kako svjedoče oni koji se sjećaju i pamte tako dugo, bio je to performans, jer uz muziku bilo je tu još koječega. Ono što se također pamti – nisu ni imali imali namjeru dalje svirati, već održati samo taj nastup. Kasnije, igrom sudbine, jedan njihov nastup rezultirao je pojavom imena Gustafi, a njihova je glazba najprije stvorila požar na istarskoj sceni, da bio se kasnije zahvaljujući potocima emocija zapalila i čitava Hrvatska kao i okolne države. Ma da okolne, požar se proširio sve tamo do Zelenortskih otoka, vjerojatno najegzotičnijeg mjesta gdje su u svojoj karijeri održali koncert.

– Naš prvi nastup slobodno se može nazvati antologijskim jer jedan je od svojih prvih nastupa tada imala i grupa Nafta koja je kasnije postala KUD Idijoti te Visoki napon – kasnije Spoons, dvije među najznačajnijim punk rock grupama Istre, a i Hrvatske u dugom razdoblju od ‘80-ih godina nadalje, ističe Edi Maružin, otac i majka Gustafa.

Rođendansko slavlje i koncert će se ove godine održati u Kanfanaru, njihovom domicilnom mjestu jer bazu i studio gdje nastaju njihove pjesme 2001. godine iz Vodnjana preselili su u Maružine. Svirati će se u velikom šatoru na kanfanarskoj placi, 27. prosinca, dakle točno 39 godina nakon prvog nastupa.

– Još nije pozato tko će sve svirati, ali je sigurno da će nastupiti Sale Veruda (ex KUD Idijoti) i njegov Saša 21 te sve frakcije i mutacije Gustafa. Nastupit će Banditi, Veterinari i Edi East Trance Blues, matični Gustafi vjerojatno i Los Doidose. Uglavnom, kako svi mi iz benda slažemo: svirati će tu oni dobri stari Gustafi, dobri mladi Gustafi, dobri gljuhi Gustafi, dobri šepavi Gustafi, dobri dlakavi Gustafi, dobri žedni Gustafi, Gustafi koji su to bili 39 lit, kako i Gustafi koji to još nisu bili nikad! Priko dvadeset Gustafi će se izredati na pozornici, i svakako – bit će to narodno veselje, ističe već danas za nastup »nabrijani« Maružin.

Koncert zbog većeg broja izvođača počinje točno u 19 sati i 15 minuta, bez kašnjenja. Ulaz je, kao i na svaki rođendanski koncert Gustafa, besplatan. Očekuje se dolazak, ne samo fanova iz cijele Istre, već i iz ostatka Hrvatske, sprema se dakle – prava štala.

Komentari

komentara