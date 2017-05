Članovi grupe Kasabian, vratili su se s novim, eksplozivnim albumom, jakim pjesmama, pjevačem koji nikad nije zvučao bolje, odnosno najboljim albumom u karijeri.

»For Crying Out Loud« (Columbia Records/Menart) je njihov šesti studijski album. Album je producirao i pjesme napisao čarobnjak banda Serge Pizzorno. Radio je na albumu šest tjedana i snimljen je u njegovom studiju Sergery, u Leicesteru.

– Trudio sam se da to ne budu klasične pjesme, bez popuštanja samome sebi, da u njima ne bude išta što nije potrebno, prisjeća se Serge i kaže kako su željeli napraviti pozitivan album pun nade i gitara, kako bi podsjetili ljude da je to još važno.

Album uključuje 12 pjesama, a najavljen je pop hitom »You´re In Love With A Psycho«.

Grupa je imala 4 albuma na vrhu britanske top liste albuma i prodali su više od 5.5. milijuna albuma diljem svijeta.

Kasabian, odnosno Serge Pizzorno (gitara i vokali), Tom Meighan (vokal), Chris Edwards (bas), Ian Matthews (bubnjevi) i Tim Carter (gitara) nastupit će 21. lipnja na zagrebačkom INmusic festivalu.

Album je objavljen danas, a u Hrvatskoj će u prodaji biti od ponedjeljka!

