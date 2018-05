Zagrebačka grupa Kawasaki 3P večeras i sutra u Teatru &td priprema neviđeni koncertni party na kojem će proslaviti 25. rođendan. Bend koji je u ponedjeljak predstavio spot za pjesmu »Dizeldorf, Frankfurt i Hanover« u režiji Marija Borščaka, na slavljeničkom će spektaklu fanovima ponuditi brojne lude stvari.

– Pripremamo dva mala koncerta za velike fanove K3P-a. Snimat ćemo i DVD i CD kako bismo to ovjekovječili. Objavit ćemo live audio i video kao poklon publici koja je živjela i odrastala s nama. Ovo je odlična prigoda za to. Na koncertima ćemo napraviti presjek ovih četvrt stoljeća kroz pjesme i vizuale koje su nam bile najupečatljivije. Planiramo dva jednaka nastupa. Publici ćemo isporučiti istu energiju i zabavu obje večeri. Gosti na koncertu bit će nam muzičari koji su bili bivši članovi benda. Dosta nas je prošlo kroz K3P kolektiv i mislimo da je to najpoštenije i najautentičnije, otkrio nam je Toni Babarović.

Jedinstveni i osebujni

Kako piše u najavi koncerata, glazba K3P-a je mješavina punk, ska i reggae riffova koje prate duhačke fraze, dok im tekstovi uz autoironijski i zafrkantski naglasak prate davno zacrtanu liniju asfalt-šank-brzina-tribina. Grupa koja postoji od 1993. godine, zahvaljujući svojem jedinstvenom stilu i osebujnim koncertnim nastupima stekla je kultni status. Šira javnost upoznala ih je 2003. godine, zahvaljujući nastupu na Dori gdje su se predstavili budućim velikim hitom »Antonija«. Iste godine započeli su suradnju s diskografskom kućom Dancing Bear, objavili prvi singl te album »Kawasaki 3P« koji je nagrađen Porinom i Crnim mačkom. Šest godina kasnije svjetlo dana ugledao je njihov drugi nosač zvuka »Idu Bugari« na kojem se našlo šesnaest pjesama, među kojima i hitovi »Puta madre«, »Ni da ni ne« i »Anđelko«. I ovaj album donio im je Porin te brojne nastupe u cijeloj regiji. Do izlaska trećeg albuma opet je prošlo šest godina.

Najvažniji koncerti

U veljači 2015. objavili su materijal »Goli zbog pasa« koji su predstavili na rasprodanom koncertu u Velikom pogonu Tvornice kulture u Zagrebu.

Među njihove najveće nastupe spada i onaj iz lipnja 2016. kada su svirali pred 20.000 ljudi u sklopu 11. INmusic festivala. U ožujku prošle godine krunu na svoju karijeru stavili su spektakularnim koncertom u Domu sportova. Upravo su live nastupi ono u čemu najviše uživaju.

– Prvih dvadeset i pet godina Kawasaki 3P-a najviše ćemo pamtiti po koncertima. Mi smo u biti live bend i tu se najbolje snalazimo. Kao spomenar s koncertima i zgodama i nezgodama na tom tripu (putovanju), rekao je Babarović, dok je na pitanje što od K3P-a možemo očekivati u sljedećih 25 odgovorio:

– Sve isto. Bendovi nastaju i nestaju, klubovi, mjesta, države i politike se mijenjaju. Mi smo uglavnom ostali isti. I dalje smo spori, lijeni i neodgovorni. Očekujte album kad nam dođe iz dupeta u glavu da i to moramo obaviti.

