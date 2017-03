Belgijski pustinjski rokeri Kel Assouf nastupit će na OTP World Stageu INmusica, a u sklopu ETEP projekta i programa Multikulturalizam u glazbi.

Kel Assouf okupili su se 2006. godine u Bruxellesu oko nigerijskog glazbenika Anana Harouna. Nakon objavljivanja debitantskog albuma Tin Hinane 2010. godine, Anana je započeo suradnju s tuniškim producentom Sofyannom Ben Youssefom. Anana i Sofyann stvorili su jedinstven tradicionalno-moderan zvuk, istovremeno hipnotičan i “težak”. Uskoro su se skupini pridružili basist Mat Mirol, bubnjar Olivier Penu i pjevačica Toulou Kiki koja je zvuk Kel Assoufa obogatila za vitalan ženski element, tipičan za tuarešku kulturu.

Kel Assouf, što na jeziku saharskih nomada znači nostalgija i sin vječnosti, svoj identitet izgradili su oko dvije ideje: borbe protiv diskriminacije i promocije tuareške kulture. Kel Assouf na INmusicu #12 publici će predstaviti svoj novi studijski album Tikounen i rasplesasti sve pristune hipnotičkim spojem rocka i tradicionalnih afričkih ritmova.

Kel Assouf na dvanaesto izdanje INmusic festivala dolaze u sklopu ETEP projekta (European Talent Exchange Programme) koji promiče mobilnost europskih glazbenika i u sklopu kojega već godinama na INmusic festivalu gledamo neke od najperspektivnijih mladih europskih autora.Nastup grupe Kel Assouff dio je i višegodišnjeg ciklusa “Multikulturalizam u glazbi” koji već preko devetnaest godina kontinuirano u Hrvatskoj predstavlja world music glazbenike iz cijelog svijeta. Projekt “Multikulturalizam u glazbi” nastoji kroz glazbu zrcaliti univerzalizam u raznolikosti, ukazati na važnost kulturnih raznolikosti i njihovu nezamjenjivu ulogu u formiranju suvremenog društva i kulture.

Kel Assouf priključuju se line-upu dvanaestog izdanja INmusic festivala i sjajnim Kings of Leon, Arcade Fire, Alt-J, Kasabian, Michaelu Kiwanuku, Darku Rundeku & Cargo Orkestru, Flogging Molly, Slaves i mnogim drugima.

INmusic festival bit će održan od 19. do 21. lipnja 2017. godine na zagrebačkom Jarunu. Festivalske ulaznice dostupne su po cijeni od samo 399 kuna do 17. ožujka. Sedmodnevne kamperske ulaznice po cijeni od 200 kuna dostupne su putem službenog festivalskog webshopa također do 17. ožujka.

