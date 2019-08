Riječka hard rock grupa Keops ovog četvrtka u sklopu Ljeta na Gradini priprema koncert koji će iznenaditi obožavatelje njihovog žestokog zvuka. Naime, nastupit će u unplugged izdanju uz pratnju gudačkog kvarteta. O svemu nam je više otkrio Bruno Mičetić.



U četvrtak ćete na Trsatskoj gradini održati unplugged s gudačkim kvartetom i gostima. O kakvom se nastupu radi?

– Koncert koji ćemo održati na Trsatskoj gradini je zaista zanimljiv koncept koji smo prošle zime kreirali za nastup u Maloj dvorani KD-a Vatroslava Lisinskog. Naime, pozvali smo članove orkestra Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu i napisali aranžmane za unplugged izvedbe naših pjesama što je bio veliki izazov s obzirom na činjenicu da se naš žanr rijetko kad može čuti u unplugged izdanju. Uz stalnu postavu benda bit će tu i gosti, neki od glazbenika i umjetnika koji su ranije surađivali s nama i bili dio naše priče.



Što pripremate? Što će vam se naći na repertoaru?

– Na programu će se naći pjesme s naša dva prethodna albuma, ali i jedna nova pjesma koja će se naći na sljedećem albumu koji trenutno snimamo. Bit će tu i nekih evergreena, odnosno naših najpopularnijih pjesama koje će s nama otpjevati naši dragi prijatelji, s time da bih za sada to ostavio kao malo iznenađenje. Ali da će biti posebno – zaista hoće.



Najavili ste da ćete izvesti i neke nove pjesme u aranžmanima napravljenim samo za ovu prigodu. O kojim se pjesmama radi?

– Sve su pjesme posebno pripremane za ove izvedbe jer zaista je to zaseban program koji Keops nudi uz svoj standardno električni zvuk, a izvest ćemo i jednu novu pjesmu koju sam malo prije spomenuo, koja će se naći na novom album koji pripremamo, ali ovog puta u nešto žešćem izričaju.



Dragi gosti

Tko će vam biti gosti?

– Gosti će nam biti nama dragi prijatelji i umjetnici koji su neko vrijeme surađivali s nama dok smo bili u potrazi za novim vokalom. Među njima su: Juraj Jurlina koji je s nama proveo nekoliko predivnih mjeseci, Veselin Krstovski, hrvatski glumac s kojim smo snimili i zadnji singl, te naš dragi prijatelj Livio Berak, s kojim se družimo vrlo često i koji je široj javnosti poznat kao vokal Divljih jagoda.



Hoće li vam ovo biti prvi nastup na Trsatskoj gradini?

– Hoće, ovo je naš prvi nastup na predivnoj pozornici i ambijentu na Trsatskoj gradini. Zaista nas veseli ova cijela priča jer ovakav ambijent je nešto za što se rijetko ukaže prilika te se iskreno veselimo koncertu, a i rijetko kada smo imali priliku nastupati u takvim ambijentima tako da smo se zaista potrudili oko koncerta i probe su bile intenzivne… Nismo ništa htjeli prepustiti slučaju.



Kad ste općenito zadnji put nastupali u Rijeci?

– Ove zime imali smo koncert u Milord pubu, a zadnji veći koncert u Palachu prije dvije godine tako da je ovo sada zaista prilika da se Keops pokaže riječkoj publici na nešto većoj bini i u nekom drugačijem ambijentu. Uvijek nas iskreno veseli svirati u Rijeci.



Koliko ste koncertno aktivni ovog ljeta?

– Ovog ljeta smo bili koncertno aktivni, ali smo naglasak stavili na snimanje demo pjesama za novi album i trenutno već imamo devet gotovih pjesama koje bismo na jesen trebali snimiti. Zadnji album je izašao prije dvije, gotovo tri godine i vrijeme je da napravimo novi materijal, a dogodile su se i promjene članova benda zbog što je utjecalo i na promjene u zvuku, ali i u smjeru umjetničkog djelovanja.



Ispunjeno srce

Bend ima neke nove članove. Više nemate klavijaturisticu, a imate i novog pjevača. Možete li nam reći tko su aktualni članovi benda, i tko vas je sve napustio?

– Bend je nešto što nikad nije bilo lako imati, to uključuje puno žrtve i odricanja, kako vremenskog tako i materijalnog, i stoga je prirodni proces da se ljudi mijenjaju. Promjene nisu lake, pogotovo u današnje vrijeme u našem žanru u kojem se materijalno slabo vraća te je jedino što dobiješ ispunjeno srce nakon dobrog koncerta ili snimljenog materijala, tako da onaj tko nije spreman na taj put, otpada. Meni je to s druge strane razumljivo jer to moraš zaista voljeti svim srcem i biti spreman na sve, onaj tko je probao zna o čemu govorim. Novi član je Branimir Habek na gitari te Zvonimir Špacapan, vokal s kojim se već upoznala riječka publika i s kojim ćemo snimiti novi album. Oboje su izuzetno vrijedni dečki koji vjeruju u ono što trenutno radimo. Vesele nas probe nakon radnog dana i to je ono što mi je najbitnije. S nama je tu već duže vrijeme i bubnjar Adam Miller koji izdvaja zaista puno vremena na dolaske na probe i to je nešto što se zaista cijeni i poštuje.



Najava novih pjesama znači da radite i na novom albumu koji ste već spomenuli. Možete li nam otkriti više o njemu?

– Novi album je nešto što će biti prekretnica u našem radu. Odlučili smo se za engleski jezik i za neko drugo tržište na kojem ćemo imati priliku pokazati ono što jesmo na višoj i boljoj razini nego na domaćem tržištu na kojem gotovo pa i nema mjesta za ono što želimo. Zvuk na albumu je puno žešći od onoga koji smo imali do sada, jednostavno radimo beskompromisno, ne vodimo računa o dužini pjesama, o tome hoće li se zavrtjeti na radiju ili neće, dakle sva ona »pravila« domaćeg tržišta jednostavno ne postoje. Bend sada ima dvije gitare i to nam je omogućilo da krenemo u tom smjeru, a i vokalne sposobnosti novog vokala su zaista impozantne tako da će sljedeći album koji će imati 10 ili 11 pjesama biti nešto potpuno novo i mislim da će mnogi ostati iznenađeni.

Gdje biste voljeli nastupiti a do sada još niste imali priliku?

– Nema gdje ne bismo (smijeh), zaista nam je super kad se družimo zajedno i sviramo. Voljeli bismo obići neke od festivala po Europi, ali i poznatije klubove, nije to lagan put, ali kad nam je dobar ambijent, onda možemo svirati svugdje. Naravno svaki bend sanja da puni dvorane, ali mi ćemo biti zadovoljni i da nakon albuma napunimo nekoliko klubova i počnemo širiti svoju bazu fanova.

