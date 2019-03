Razorna zagrebačka rock četvorka Killed A Fox predstavila je novi album “Crown Shyness”, njihovo dosad aranžmanski najkompleksnije i zvukom najzrelije studijsko ostvarenje koje se može svrstati uz bok američkim rock velikanima.



Killed A Fox voze putevima čvrstog alternativnog rocka, psihodelije i metala, kreirajući svoj hipnotičan, mističan stil nošen intenzivnim i dojmljivim vokalom frontmena Chrisa Iana. Hitoidna “Still Life Mirror” i punokrvna “Gone with the Devil’s Hum” već su ranije predstavljeni komadi s novog albuma “Crown Shyness”, skrojenog od ukupno 10 preciznih pjesama koje pogađaju u samu srž rocka.

Sve instrumente snimao je Miro Kadijević (Dora Maar Studio), dok su vokali snimani u House Of Pablo studiju. Za dodatne aranžmane zaslužan je Leonard Klaić koji je ujedno producirao, miksao i masterirao album. Riječi svih pjesama napisao je Chris Ian, dok kompletne pjesme potpisuje cijeli bend koji supotpisuje i produkciju. Art dizajn albuma radili su All Things Rotten i Marko Nemec.

– Mislim da je ‘Crown Shyness’ naš najzaokruženiji rad dosad na više razina. Songwritingu smo pristupili nešto drugačije nego na prva dva albuma, a došli smo i najbliže soundu kakvog smo inicijalno zamislili. Imamo osjećaj da nam je ovo najzreliji rad do sada i da smo tek načeli neku svoju novu eru u stvaralaštvu, istaknuo je frontmen Chris Ian.

Izdan na etiketi Dostava Zvuka, album je dostupan digitalno putem Youtube kanala i na Bandcamp stranici benda, kao i na Deezer i iTunes streaming servisima, dok će se fizičko izdanje u prodaji naći 27. ožujka u Dirty Old Shopuza kada Killed A Fox najavljuju druženje i kraću live svirku.

Osnovani 2006. godine, iza sebe imaju još dva albuma, debitantski “Fluorescence” (2009.) te nasljedni “Spring Of Sloth And Haze” (2013.), svojedobno proglašavan i jednim od najboljih albuma hrvatskog rocka. Pozornicu su dosad dijelili s mnogim domaćim i stranim bendovima kao što su Karma To Burn, Orange Gobli, Apey & The Pea, Obese te veliki Alice In Chains koji su ih tom prigodom uspjeli poslušati te im oduševljeno pohvalili nastup što je bendu svakako donijelu znakovitu potvrdu o kvaliteti rada.

