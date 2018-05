Predajom ključeva Grada studenti(ca)ma jučer je službeno otvoren program 9. Student Day Festivala.

Ključeve je u Informativnom centru Grada Rijeke od riječkog gradonačelnika Vojka Obersnela preuzela predsjednica Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci Pegi Pavletić koja je najavila da će se studenti predstaviti nizom kulturnih, znanstvenih, sportskih i humanitarnih aktivnosti.

Gradonačelnik Obersnel podsjetio je da se ključ Grada predaje samo maškarama i studentima, zato što su to zaslužili. Rektorica Sveučilišta u Rijeci Snježana Prijić-Samaržija istaknula je da je SDF prepoznatljiv riječki brend i događanje u sklopu kojeg studenti pokazuju koliko su aktivni i sposobni za društveno odgovorno poduzetništvo, dok je Goran Petrc, pročelnik Ureda Primorsko-goranske županije koja manifestaciju podržava od prvog dana, pohvalio njegovu tradiciju koja pokazuje da je riječ o vrijednom projektu.

Dvodomski kup

Najveća studentska zabava u regiji tradicionalno donosi bogat zabavni, kulturni i sportski program koji je započeo jučer bojanjem pothodnika između Gradske knjižnice i tržnice i stand up showom u Palachu. Culture Week ove godine za temu ima granice kao aktualnog pojma koji se može shvatiti na više načina. Središnji dio Culture Weeka koji traje do petka bit će radionica Ri:verzija, zamišljena kao interdisciplinarna radionica koja spaja te perspektive odnosno nastoji okupiti sudionike različitih područja interesa i djelovanja.

Na riječkom Korzu održavat će se prigodne radionice i projekti, predstavljanje udruga i sportski program koji je na rasporedu u petak poslijepodne. U sklopu sportskog programa prvi se puta organizira Dvodomski kup. Discipline natjecanja bit će raznolike, od sportskih igara do »domskih« vještina – peglanja i slaganja kreveta.

Najjači glazbeni program

Predstavnik RIKUP-a Alen Tibljaš najavio je bogati, do sad najjači glazbeni program festivala koji je na rasporedu u petak i subotu. Ovogodišnji headlineri su: Hladno pivo i Bajaga & Instruktori, a osim njih na glavnoj pozornici nastupit će i S.A.R.S., T.B.F., Krankšvester, Sajsi MC, Gretta te riječki bendovi One Possible Option, Grapevine Babies, Padre, Sillycons i Silk Milk. U slučaju kiše problema neće biti jer će na Delti biti podignuta dva šatora.

PETAK

Open Air – Main Floor: Bajaga & Instruktori, T.B.F., Krankšvester, One Possible Option, Grapevine Babies, Padre

KBS Warehouse: Kukus Klan, Filip Motovunski, Traples, Mecena, Dinko Jukic, Mystic, Miren Zaverski

SUBOTA

Open Air – Main Floor: Hladno pivo, S.A.R.S., Sajsi MC, Syllicons, Silk Milk, Gretta

KBS Warehouse: Matthias Tanzmann, Marina Karamarko, San Suono, Tino Dobric, Virgin Helena, Ana Antonova, DJ Ogi

After Party (Crkva): Igorritza b2b Life4funk, Bronski i Tschoky b2b Marin B

