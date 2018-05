Koala Voice, BadNotion, Nellcote i Grapevine Babies nova su glazbena imena kojima se proširuje sjajan line-up INmusic festivala #13, priopćili su organizatori.

Koala Voice je mladi četveročlani bend iz Slovenije poznat po karakterističnom indie zvuku s primjesama pop, disco i punk glazbe. Krenuli su još kao srednjoškolski bend, a dosad su objavili dva studijska albuma te su svirali diljem Europe i regije. Iz Slovenije nam na pozornicu INmusic festivala stiže i power trio BadNotion, bend koji svoju glazbu opisuje kao miks bluesa i rocka s dodatkom funka. Na bubnjevima je Rok, na basu Zhiga, a Greg je vokal i svira gitaru.

Zagrebački Nellcote projekt je Vinka Ergotića, a njihova glazba prožeta je najrazličitijim emocijama koja pak u nastupima dobiva na žestini i svaku od emocija još dodatno potencira. Tihi i intiman bend za slušanje kod kuće, glasan i privlačan za slušanje na koncertima. Iza sebe imaju EP “Surrender”, a pripremaju i prvi studijski album. Grapevine Babies je funk grupa koja je s radom započla prije pet godina kada se nekoliko zaljubljenika u funk glazbu našlo i počelo stvarati autorske pjesme. Danas broje 12 članova, a uživo su pravo osvježenje koje nikog ne ostavlja ravnodušnim.

Koala Voice, BadNotion, Nellcote i Grapevine Babies prudružuju se odličnom line-upu INmusic festivala #13 kojeg čine Queens Of The Stone Age, Nick Cave & The Bad Seeds, Interpol, Alice in Chains, David Byrne, St. Vincent, Portugal. The Man, The Kills, Bombino, Frank Carter & The Rattlesnakes, Šumski, Reykjavíkurdætur, Super Besse, Tshegue, Témé Tan, Superorganism i mnogi drugi…

