Impulse je klupski boutique festival koji će od 13. listopada do 10. studenog spojiti gradske lokacije s misijom promocije dobre glazbe i urbane kulture, a u organizaciji Distune Promotiona i Studentskog kulturnog centra (SKC) Sveučilišta u Rijeci. Ove jeseni kroz pet tjedana glazba će ponovno biti posvuda. Festival sufinanciraju Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, Grad Rijeka, Sveučilište u Rijeci i Zaklada Kultura Nova. Vizualni identitet festivala oblikovao je dizajnerski duo Radnja – Petra Vrdoljak i Antonio Karača.

1. God is an Astronaut, Pogon Kulture 13. 10. u 22 sata

Post-rock velikani po prvi put nastupaju u Rijeci i to na koncertu otvorenja festivala. Pretprodaja ulaznica koja traje do 12. listopada iznosi 110 kuna dok se na dan koncerta penje na 130 kuna. Prodajna mjesta: Dallas Music Shop Rijeka, Dirty old shop Zagreb i sustav Entrio.

2. Radionica Vibrabox, Dnevni boravak 18. 10. u 19 sati

Vibrabox je platforma za promociju hrvatske i regionalne glazbe koje nema u medijima. Vibrabox.click aplikacija omogućuje povratno mišljenje slušatelja na svim Vibrabox lokacijama. Voditelji projekta Valent Samardžija i Tin Đudajek održat će prezentacijsku radionicu na kojoj će predstaviti cjelokupno bogatstvo domaće glazbene scene, raspravljati o budućnosti domaće glazbe, ali najvažnije od svega, predstaviti novitet projekta Vibrabox s kojim će slušatelji moći direktno utjecati na izbor glazbe koju slušaju u Dnevnom boravku.

3. White On White, Botel Marina 19. 10. u 20 sati

White on White je kantautorska priča, pseudonim iza kojeg se udobno sakrio Riječanin Marko Rogić, u glazbi debitant, ali s glazbom, opet, cijeli život. U proteklih je pola godine taj debitantski materijal predstavljen s dva singla »Mirage« i »This war« kao najava albuma prvijenca naziva »Out of nowhere« u nakladi Dallas Recordsa, čije će se cjelovečernje predstavljanje u punokrvnom, bendovskom formatu dogoditi na Botelu Marina, kao dio programa petog izdanja Impulse festivala. Broj ulaznica je ograničen na sto zbog atmosfere i kapaciteta prostora botela. Cijena ulaznice iznosi 30 kuna u pretprodaji i 50 kuna na ulazu u Botel Marina. Prodajna mjesta: Dallas Music Shop Rijeka (Splitska 2A) i sustav Entrio.

4. Tribina »Girls (don’t) just wanna have fun«, OKC Palach 25. 10. u 18 sati

Razgovor o radu u glazbenoj industriji iz perspektive protagonostica. Gostuju Lucija Ivšić (Punčke, LAA, Cereal booking), Andrea Laurić (TIPSY, Rijeka) i Monika Marušić (LAA, The Garden) uz moderaciju Milje Juretić (FILTHY RICH, Rijeka ).Ulaz slobodan.

5. Luce, Botel Marina 25. 10. u 20 sati

Vodeća protagonistica mlađe generacije hrvatske kantautorske scene u Rijeci promovira album prvijenac. Luce, punim imenom Lucija Ćustić, za Impulse festival nastupit će uz pratnju benda i svojom jedinstvenom interpretacijom i impresivnim vokalom osvojiti stotinu najsretnijih. Cijena ulaznice iznosi 35 kuna u pretprodaji i 55 kuna na ulazu u Botel Marina. Prodajna mjesta: Dallas Music Shop Rijeka (Splitska 2A) i sustav Entrio.

6. Party Funk delegacija, OKC Palach 27. 10. od 22 sata

Subotnji izlazak uz premijerno gostovanje funk delegacije u Rijeci. Domaćini delegacije su DJ Smeđi Šećer i DJ Jopa. Misao vodilja: Šareni vinili i ples do izmaka snaga. Ulaznice stoje 45 kuna u pretprodaji i 65 kuna na ulazu u klub. Prodajna mjesta: Dallas Music Shop Rijeka (Splitska 2A) i sustav Entrio.

7. Sajam ploča, OKC Palach 27. 10. od 10 do 17 sati

I ovogodišnje, jubilarno peto izdanje Impulse festivala donosi sajam ploča. Ritualno okupljanje zaljubljenika u gramofonske ploče, ali i glazbenu kulturu općenito po jedanaesti put ugostiti će izlagače diljem zemlje. Ulaz na sajam je slobodan.

8. Radionica Mala škola vinila, OKC Palach 27. 10. u 12 sati

Korak po korak, od kupnje prve ploče do kolekcionarstva. Voditelj radionice je DJ Jopa. Broj sudionika ograničen na 10, a prijave se zaprimaju e-mailom na: jopa1200mk2@gmail.com.

9. »Scream for Me Sarajevo«, Art-kino Croatia 2. 11. u 21 sat

Ekskluzivna projekcija filma »Scream for me Sarajevo« (2017.), u režiji Tarika Hodžića bit će održana u Art-kino Croatia. Riječ je o nagrađivanom dokumentarnom filmu o koncertu održanom u nemogućim uvjetima. Ulaznice su 20 kuna, odnosno 10 kuna za članove Filmskog kluba. Prodajna mjesta: blagajna Art-kina Croatia i sustav Ulaznice.

10. Debeli Precjednik i Ponor, OKC Palach 3. 11. od 21 sat

Na hardcore/punk koncertu nastupaju zagrebački Ponor, koji promovira novi album i osječki Debeli Precjednik, bend koji je 25 godina. Ulaznice po pretprodajnoj cijeni od 40 kuna dostupne su u Dallas Music Shopu Rijeka i u sustavu Entrio, dok će cijena na ulazu u klub iznositi 60 kuna.

11. Zatvaranje festivala, Klub Život 10. 11. od 22 sata

Groznica subotnje večeri uz playlistu iz pakla. Ulaznice: 20 kuna na ulazu u klub.

