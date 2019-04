Koncertom kanadske indie grupe SUUNS večeras u OKC-u Palach započinje šesti Impulse festival. Kanadska četvorka premijerno se na riječku pozornicu penje u 21.30, dok je za 20.30 zakazan nastup njihovih sunarodnjaka, eksperimentalnih darkera Scattered Clouds. Za ulaznicu će biti potrebno izdvojiti 85 kuna.

Sutra, drugog dana festivala, na rasporedu je Trigon party koji će biti održan istovremeno u tri riječka kluba. Od 22 do 2 ujutro u Nemu će glazbu birati Teo Fantazija, od 22 do 3 ujutro u Tunelu će za izbor glazbe biti zadužena Babilonska, dok će od ponoći do 6 ujutro u Životu za dobar provod biti zadužena Paloma Yves. Ulaz će se naplaćivati samo u klubu Život; cijena ulaznice bit će 20 kuna.

Među ovotjednim događanjima u sklopu Impulse Festivala nalazi se i subotnji koncert koji će na botelu Marina održati neponovljivi bluzer Bebé Na Volé. On će publici predstaviti novi album »Hate is a Wonderful Thing«. Cijena ulaznice je 40 kuna u pretprodaji i 55 kuna na dan koncerta.

Komentari

komentara