Zagreb će u četvrtak biti domaćin koncerta kojeg ne bi trebalo propustiti – po treći put stiže kultni američki indie rock bend Built To Spill.

Sjajan live bend već je dvaput napunio Močvaru i potvrdio status među zagrebačkom publikom.

Ovaj put u bend u Zagreb dolazi na dvadesetu godišnjicu objave eponimnog albuma “Keep It Like A Secret”.

Bult To Spill pokrenuo je 1992. godine, inspiriran imenima poput Dinosaur JR i Neila younga, Doug Martsch. činjenici da im je taj ugovor ostavio iznimnu kreativnu slobodu, Built To Spill upravo na Warneru objavljuju neka od svojih najboljih izdanja, među kojima i kultni “Keep It Like a Secret“.

Dug je niz onih koji danas upravo Bult To Spill navode kao svoje uzore – od Modest Mouse i The Strokes, do Death Cab for Cutie.

Ulaznice po cijeni od 80 kuna mogu se kupiti u Dirty Old Shopu i Rockmarku, dok će na ulazu iznositi 100 kn. Koncert organizira Žedno Uho.

