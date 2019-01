Iako je godina tek počela, već sada znamo da nas u mjesecima koji slijede očekuju zanimljiva inozemna glazbena gostovanja. Primjerice, samo na 14. INmusic Festivalu koji će se održavati od 24. do 26. lipnja, nastupit će: The Cure, Foals, LP, Kurt Vile & The Violators, Frank Turner & The Sleeping Souls te Peter Bjorn and John, kao i drugi izvođači čija imena tek moramo doznati.

Zagrebački Los Angeles Angency ove godine organizira čitav niz velikih koncerata. Prvo je na rasporedu 7. veljače, a riječ je o koncertu kultnog američkog benda Monster Magnet koji će se našoj publici predstaviti u zagrebačkoj Tvornici kulture. Bend koji je na sceni već tri desetljeća lani je objavio deseti studijski album »Mindfucker« koji će u sklopu europske turneje predstaviti u Zagrebu. Pridružit će im se mladi britanski bend Puppy koji je prošle godine objavio debitantski album »The Goat«. U istom prostoru tri dana kasnije premijerno će nastupiti mladi britanski kantautor Tom Odell koji je jesenas objavio treći studijski album »Jubilee Road«. Na Valentinovo će u Tvornici nastupiti islandski electro dream pop bend Vök koji postoji od 2013. godine i iza sebe ima EP-e »Tension« i »Circles« te album »Figure«.

Magična Arena

Američki indie heroji The Lemonheads, predvođeni Evanom Dandom, dolaze u zagrebačku Tvornicu kulture 27. veljače. Bend se u Zagreb vraća prvi put nakon ljeta 2008. kada su nastupili na Rokaj festu na Jarunu. Nastup u Tvornici biti će im stoga prvi samostalni klupski koncert u nas. Bend osnovan 1986. godine zadnji je album »Varshons« objavio 2009. godine, a u veljači će na njegovom tragu realizirati »Varshons 2« na kojem će se naći njihove interpretacije pjesama izvođača kao što su Yo La Tengo, Jayhawks, The Eagles, Nick Cave & The Bad Seeds, Lucinda Williams i Paul Westerberg.

Kultna norveška dark folk grupa Wardruna 7. travnja nastupit će u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog u Zagrebu. Bit će joj to prvi nastup u Hrvatskoj i na ovim prostorima. Grupu koja će se publici predstaviti spektakularnim audiovizualnim showom, 2002. su godine osnovali Einar Selvik i Gaahl, bivši članovi black metal benda Gorgoroth, zajedno s Lindy Fay Hella, u želji da stvaraju glazbu temeljenu na nordijskoj kulturi. Dosad su objavili četiri albuma, od kojih je zadnji, »Skald«, svjetlo dana ugledao u studenom prošle godine.

Za 18. i 19. lipnja najavljeni su koncerti slavne američke grupe Foo Fighters koja će se hrvatskoj publici, ali i brojnim fanovima iz drugih država, ukazati u magičnom ambijentu pulske Arene. Američkim rock legendama bit će to premijerni nastupi u ovim krajevima, koncerti za koje su ulaznice planule u rekordnom roku.

LAA organizira i koncert legendarne britanske hard rock grupe Whitesnake predvođene Davidom Coverdaleom koja 3. srpnja, u sklopu aktualne svjetske turneje »The Flesh And Blood« na kojoj predstavlja istoimeni 13. studijski album, dolazi na zagrebački stadion Šalatu.

Spomenimo i da ponosni vlasnik deset snimljenih izdanja, brojnih hitova, četiri Grammyja i više od 60 milijuna prodanih albuma, slavni kanadski glazbenik Michael Bublé 16. rujna dolazi u Arenu Zagreb. Njegov prvi koncert u Hrvatskoj dio je velike svjetske turneje koja počinje na Floridi 13. veljače, a kojom promovira najnovije studijsko izdanje »love«.

U zagrebačkom Boogaloou 10. studenog u sklopu turneje »A Tour For The Demented 2018« nastupit će legendarni kanadski thrash metal bend Annihilator. Pred hrvatskom publikom tom će prigodom predstaviti zadnji nosač zvuka »For the Demented«.

Atraktivna Ljetna

Od većih koncerata u Rijeci za sada nema ničeg, ali znamo datume dvaju zanimljivih gostovanja na opatijskoj Ljetnoj pozornici. Slavna kanadska glazbenica, »kraljica jazza« Diane Krall koja je prvi koncert u Hrvatskoj imala još krajem devedesetih, u Opatiji će nastupiti 16. srpnja. Jedina jazz izvođačica koja je imala čak osam albuma na 1. mjestu Bilboard Jazz Albums liste, osvojila je tri Grammyja, a uspoređuju je i s divom Billie Holiday, ovog travnja u SAD-u će započeti svjetsku turneju. Nastupu u našoj zemlji posebno se veseli i zbog činjenice da nam stiže u ljeto pa će imati priliku i malo se odmoriti na Jadranu.

Mjesec dana kasnije, točnije 15. kolovoza, na Ljetnu pozornicu stiže popularni talijanski pjevač Eros Ramazzotti. Jedna od najvećih svjetskih glazbenih zvijezda tijekom ovogodišnje turneje koju će započeti 17. veljače u u dvorani Olympiahalle u Münchenu, predstavit će novi album »Vita ce n’è« koji obara rekorde slušanosti, ali publika neće ostati uskraćena ni za njegove dosadašnje hitove.

Koncertna regija

U susjednoj Sloveniji, točnije u Ljubljani, za sada je najavljeno nekoliko atraktivnijih koncerata stranih glazbenih zvijezda. Američki glazbenik Lenny Kravitz u sklopu aktualne turneje Raise Vibration u Areni Stožice nastupit će 27. travnja, dok će na istom mjestu 4. lipnja nastupiti popularni britanski glazbenik Sting, u sklopu europske turneje »Sting: My Song«. Njegov sunarodnjak, slavni britanski glazbenik Mark Knopfler, također će nastupiti u Areni Stožice, i to 29. lipnja i pred ljubljanskom publikom predstaviti novi, deveti solistički studijski nosač zvuka »Down The Road Wherever«.

Fanovi Metallice slavni će američki metal bend ove godine moći poslušati na više mjesta u bližim europskim zemljama. U Milanu će nastupiti 8. svibnja, u Beču 16. kolovoza, a u Münchenu 23. kolovoza.

U Beču će 29. svibnja nastupiti legendarni američki bend Kiss, 2. lipnja slavni Phil Collins, a četiri dana kasnije Eric Clapton. Američka grupa Bon Jovi 19. srpnja nastupit će u Klagenfurtu.

Na novosadskom Exit Festivalu koji će se održavati od 4. do 8. srpnja nastupit će: The Cure, Carl Cox, Dimitri Vegas & Like Mike, Greta Van Fleet, Philip H. Anselmo & The Illegals, Sofi Tukker, Tarja, The Selecter, Arcturus, Entombed A.D., Peter And The Test Tube Babies, Total Chaos i mnogi drugi, a zanimljive izvođače donijet će i njegov »mlađi brat«, umaški Sea Star Festival koji je na rasporedu od 24. do 26. svibnja.

