Kultni njemački glazbeni sastav Kraftwerk nastupit će 29. kolovoza u pulskoj Areni u sklopu svoje 3-D turneje i otvoriti festival elektroničke glazbe Dimensions, koji će se po sedmi put održati na tvrđavi Punta Christo od 30. kolovoza do 2. rujna.



Pioniri elektroničke glazbe i jedan od najutjecajnijih glazbenih sastava u povijesti Kraftwerk u povijesni amfiteatar dovode svoj hvaljeni 3-D show, fuziju koncerta i umjetnosti, najavili su u srijedu organizatori festivala.

Od 1970. godine kada je osnovan, Kraftwerk čvrsto drži kultni status zahvaljujući stalnim inovacijama i eksperimentiranju s robotikom i tehničkim novinama. Njihova futuristička vizija glazbe stvorila je soundtrack za 21. stoljeće, a utjecali su na sve pravce plesne glazbe od hip-hopa do techna. Nakon njujorške MoMA-e, Tate Moderna u Londonu i Sydney Opere, ovoga će ljeta i pulska Arena biti pozornica Kraftwerk 3-D spektakla.

Istu večer, 29. kolovoza, u Areni će nastupiti detroitski house i techno autoritet Moodymann, jazz saksofonistica i skladateljica Nubya Garcia, te Josey Rebelle i Debora Ipekel koje će svojim izborom plesne glazbe zagrijati Arenu.

Od svog osnutka 2012. godine Dimensions je stekao svjetsku popularnost zahvaljujući izboru izvođača koji predstavljaju niz glazbenih pravaca od jazza do techna, a na dugom su popisu imena koja stižu ove godine na tvrđavu Punta Christo od 30. kolovoza do 2. rujna – Jon Hopkins (live), Bonobo (cjelovečernji set), Lena Willikens, Amp Fiddler, Helena Hauff, Detroit In Effect, Nina Kraviz, Batu, Peggy Gou, James Holden & The Animal Spirits, Azymuth & Marcos Valle te Alfa Mist.

Detaljan line-up, zabave na brodovima, radionice te cjelokupan program četiri festivalska dana i noći na tvrđavi Punta Christo bit će objavljen uskoro, najavljuju organizatori.

