Nastupom njemačkog glazbenog sastava Kraftwerk, koji se nalazi na iznimno uspješnoj svjetskoj turneji, u srijedu navečer je u pulskoj Areni otvoren ovogodišnji 7. Dimensions festival, jedna od istaknutijih europskih manifestacija eklektične i elektronske glazbe.



Atraktivnu uvertiru u koncert kultnog njemačkog sastava Kraftwerk i njihovog pratećeg 3-D spektakla, a time i u sedmo izdanje Dimensions festivala, u pulskom amfiteatru upriličio je odličan njemački kompozitor i glazbenik Nils Frahm, koji je sugestivnu kombinaciju klasične, ambijentalne i elektroničke glazbe već izveo u Areni 2014. godine.

Dimensions festival nastavlja se u četvrtak i trajat će sve do nedjelje u štinjanskoj tvrđavi Punta Christo. Sve do nedjelje na deset pozornica nastupit će više od 150 izvođača, uz 20 party brodova i dva partija u tunelima Zerostrasse u središtu Pule.

Prošle je godine na ludu zabavu koja će se i ovaj put protegnuti na dva tjedna, zbog održavanja i Outlook festivala, iz cijele je Europe je doputovalo 20 tisuća ljubitelja elektroničke glazbe.

Ovogodišnji 11. Outlook festival održat će se od 5. do 9. rujna također na tvrđavi Punta Christo pored Pule i u pulskoj Areni s više od 300 izvođača, među kojima i najbolji iz bass glazbe.

