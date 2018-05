Na 20 dana do početka festivala, Sea Star i Addiko Bank priredili su odličan party i druženje s medijima u dvorištu zagrebačke Beertije.

U opuštenoj atmosferi okupljenima se na početku druženja obratila Maja Čulig, direktorica marketinga Addiko grupe: „Prošle godine je Sea Star u Umagu bio fantastičan, iznad svih očekivanja, a Addiko Tesla Main Stage centralno mjesto zabave. Naša strateška pozicija kao moderne i digitalne banke je ta da budemo prisutni na festivalima, tamo gdje su naši korisnici, mladi klijenti, i odlični izvođači, gdje je dobra energija i zabava. Vrlo jednostavno i jasno, želimo postati BFF dobrih festivala.”, navodi se u priopćenju organizatora.

Na Addiko Tesla pozornici prije velikih svjetskih zvijezda, nastupit će i jake domaće snage koje predvode Boris Štok, publici poznat po djelovanju u alternativnoj riječkoj grupi Quasarr, koji sve izraženije gradi svoju solo karijeru te Nenad Borgudan, glava afirmiranog pop benda Detour.

„Sea Star je mlad, ali velik festival, jedna jako lijepa priča. Super je osjećaj nastupiti u vrhunskoj produkciji pred hrpom ljudi, neki te znaju, neki još ne, pogotovo mene u solo karijeri pa je ovo odlična prilika. Taman sam izbacio novi singl ‘Baby Baby’, još jedan moj hommage 80-ima, kojem su prethodila četiri singla u zadnjih godinu dana, tako da sam udario na sto frontova.“ – istaknuo je Boris, dok se Nenad iz Detoura osvrnuo na činjenicu da i nisu klasičan festivalski bend: „Iako je bilo prilika, nismo puno svirali po festivalima, ali na Sea Staru nastupamo u vrlo atraktivnom terminu, neposredno prije Hurtsa na glavnom stageu. Raduje nas doći pred veliki auditorij i pred jako puno ljudi izvana pa me baš zanima i kakva će biti njihova reakcija na našu glazbu.“

Finalne riječi i točku na „i“ stavio je Sanjin Đukić, direktor festivala: «Sea Star je prvo veliko festivalsko okupljanje godine, početak ljeta, nešto kao prvi veliki tulum na kojem se okupi cijelo društvo. Skuhali smo pravi line up za to – od internacionalnih superstarova, preko regionalnih bendova na peaku hypea do moćne techno postave i najbolje ovdašnje hip hop/trap selekcije. Savršeno za festival kojim se otvara sezona ljetnih provoda.»

Sea Star Festival održava se od 24. do 27. svibnja u predivnoj laguni Stella Maris u Umagu. U dva centralna dana, petak i subotu, deseci tisuća mladih iz cijelog svijeta zabavljat će se uz svjetska imena kao što su Robin Schulz, Hurts, Paul van Dyk, Dimitri Vegas & Like Mike, Ofenbach, regionalne snage koje predvode Tram 11, Edo Maajka, Krankšvester, Nipplepeople, Krešo Bengalka, Senidah feat AMN, Dječaci i Sajsi MC, techno virtuozi Luke Slater, Francois X, Tommy Four Seven, Toxic, Ivan Komlinović, Ian F. i DJ Jock te sjajna DJ reprezentacija u kojoj igraju Filatov & Karas, MATTN, VRH, Tekitoka, Leandro Da Silva i Lutemania, kao i Sin, Kiki Belluci i duo Jeulz X Hubris koji će nastupiti na Silent Octopus stageu te izvođači iz Exotic Lagune koje predvode MC Choma, DJ Tender, DJ Sesha, Samba Show & Tito, najavljuju organizatori.

