Rock glazbenicima koji kritiziraju Trumpa i njegovu viziju Amerike pridružili su se i članovi njemačke hard rock grupe Scorpions čiji je pjevač Klaus Maine iskoristio dio koncertne turneje kojom u SAD-u predstavljaju novi greatest hits album „Born To Touch Your Feelings: Best Of Rock Ballads“ kako bi iznio svoje stavove o sadašnjem trenutku SAD-a.

U razgovoru za Billboard Mine je rekao kako ga posljednjih dana puno toga straši, pogotovo sukob SAD-a i Sjeverne Koreje: „Pa pred 30 godina srušen je Berlinski zid, a sad imamo nekoga u Bijeloj kući tko govori o građenju novog zida. Mi Njemci dugujemo SAD-u jako puno i SAD će nam uvijek biti blizak srcu. No, teško je gledati kako se sadašnji predsjednik Amerike ponaša“, rekao je Maine izrazivši nadu da će ipak uskoro doći do pozitivnih promjena.

