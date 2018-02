Kultni amerčki indie folk bend “Sun Kil Moon” projekat intrigantnog autora Mark Kozaleka prvo je potvrđeno ime osmog po redu SeaRock festivala koji će se održati 20. i 21. jula na ljetnoj pozornici u Kotoru. Festival će kao i do sada imati volonterski karakter a ulaznice se publici neće naplaćivati, najavili su organizatori.

“Prethodnih godina su se, kao u nekom nestvarnom filmu, na bini kotorske ljetne pozornice smjenjivali autori, kauboji i desperadosi svjetskog muzičkog ranga, koje u nekoj paralelnoj stvarnosti nikad ne bi ni očekivalu u našim krajevima. Nezaboravne nastupe pružili su Howe Gelb, Chuck Prophet, Alejandro Escovedo, Steve Wynn, Dan Stuart, Mark, Olson, ali i veliki bendovi poput Wilco ili Lambchop.

Glavna osovina stvaralaštva i originalnosti u izvedbi tradicionlane kosmičke američke muzike kalifornijskog benda Sun Kil Moon je Mark Kozelek – vrstan pjesnik, kompozitor, a nadasve karizmatičan čovjek čija jasno izražena hipersenzibilnost dolazi do slušalaca kroz muziku uvijenu u prozračni veo mistike. Jedna do bitnih karakteristika kantautrskog stila Marka Kozeleka je umijeće da melanholiju i mračne teme realno proizašlih iz introspekcije i promatranja okoline izrazi kroz zvuk koji okreće polaritet emocije i publiku puni energijom i optimizmom. Stvaralaštvo Mark Kozeleka poštuju i mnogi muzičari kolege sa svijetske scene što je rezultiralo i brojnim gostovanjima na albumima od kojih treba pomenuti: Will Oldham, Ben Gibbard, Steve Shelley, navodi se u priopćenju.

