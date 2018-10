Orlovima godine ne smetaju! Čuveni američki country rock sastav “The Eagles” čija svjetska turneja, „originalno“ nazvana World Tour, traje u SAD-u, upravo su za kraj veljače i početak ožujka naredne godine najavili proširenje te turneje na Australiju i Novi Zeland.

Za sada je u igri samo pet novih datuma, ali širenje turneje prema down under područjima daje naslutiti da bi „orlovi“ možda mogli naredne godine i do Europe.

Istina, nije to više originalna postava, ali i sadašnji sastav je vrlo respektabilnna skupina glazbenika.

Čine je Vince Gill, Joe Walsh, Timothy B. Schmit i Don Henley te Deacon Frey, sin čuvenog gitariste Glenna Freya.

