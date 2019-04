Kultur Shock vraća se u Rijeku i u Zagreb. U Pogonu kulture na Sušaku nastupit će u subotu, 6. travnja, a dan kasnije, u nedjelju 7. travnja predstavit će se publici u zagrebačkom Vintage Industrial Baru.

Ovi koncerti dio su velike europske turneje tijekom koje će bend osim Hrvatske zasvirati još u Njemačkoj, Grčkoj, Srbiji, Slovačkoj, Češkoj, Italiji, Makedoniji, Sloveniji, Bugarskoj, a u sklopu koje predstavljaju svoje jedanaesto izdanje »D.R.E.A.M.«. Kultur Shock osnovan je prije 23 godine u Seattleu pod vodstvom Sarajlije Srđana Gine Jevđevića koji je oko sebe glazbenike iz ex-Yu, ali i cijelog svijeta pomalo tako da je ovaj bend uvijek bio obilježen notom multikulturalnosti.

Nakon podužeg izbivanja vraćate se u Rijeku i u Zagreb. U Pogonu kulture na Sušaku nastupit ćete u subotu, 6. travnja, a dan kasnije, u nedjelju 7. travnja predstavit ćete se publici u zagrebačkom Vintage Industrial Baru. Što spremate?

– Novi album, nove pjesme. Sve ćemo ih svirati. Vi već vidite i znate kako je s nama, ne pojavljuje mi se ako nemamo što da kažemo, a evo sad imamo novi album, izašao je prije par dana, zove se »D.R.E.A.M.«, a sada smo na europskoj klupskoj turneji.

Dolazite u sklopu europske turneje tijekom koje ćete osim Hrvatske zasvirati još u Njemačkoj, Grčkoj, Srbiji, Slovačkoj, Češkoj, Italiji, Makedoniji, Sloveniji, Bugarskoj… Volite biti »na cesti«?

– Nemam ja ništa protiv sviranja i po festivalima, ali su mi klupske svirke draže. Volim ljudima vidjeti oči. Koliko je velika ili ne, ne znam, ne zamaram se time. Mislim da sam pogubio sve parametre vrijednosti što se tiče dužina turneja. Mi smo prvenstveno živi bend i iako je nemoguće prebrojati koliko je svirki Kultur Shock odsvirao od svoga nastanka do danas, mi otprilike mislimo da se broj vrti negdje oko 1500. Puno je to, pa čak iza izdržljive magarce kao što smo mi.

Sviramo sve osim popa

Bend čini šarolika grupa muzičara različitih nacionalnosti i spajate nespojivo – punk i metal s prizvucima Balkana, često vas uspoređuju s Gogol Bordellom, ali i sa System of a Down. Kako biste se vi opisali?

– Da smo mogli opisati naš stil, mnogo bi bolje prošli u životu. To nam je bio u principu i najveći kamen spoticanja. Kad novinari, producenti, recenzenti ili kako god oni sebe nazivali ne mogu te svrstati u tor, onda te ni ne spominju – kao da ne postojiš, a to je pogubno za svaki alternativni bend. Ne radi se, naime, o nama bendovima ili pak umjetnicima raznih domena nego o novinarima, kritičarima i piscima – nije njih briga puno za nas, nego hoće pokazati kako su oni pametni i znaju gdje što pripada. Nekim čudom smo se održali, a bez da smo igdje svrstani. Po mom mišljenju najbolja definicija našeg stila jest da mi sviramo sve izuzev pop muzike. Kultur Shock – playing everything but pop music.

Surađivali ste s mnogim muzičarima, na ovaj ili onaj način, kao što su Esma Redžepova, Serj Tankian, Gogol Bordello, Balkan Beat Box, Beirut, Dubioza Kolektiv, Edo Maajka… Tko vam je ostao u posebnom sjećanju?

– Edo i Esma definitivno. Nema to puno veze s muzikom, stilovima i žanrovima nego s psihologijom, mentalitetom, ljudskosti i načinom razmišljanja. Mi se povezujemo s ljudima s kojima imamo isti odnos prema svijetu. Edo mi je kao sin kojeg u tim godinama nisam imao (a trebao sam), a Esma mi je kao nesuđena majka za umjetnost i čovječnost. Kroz njen način života sam formirao svoj moralni kodeks ponašanja. Uz svoju, rođenu, familiju, svima nama treba familija u struci kojom se bavimo.

Kad sam ovo već rekao, ne bi bili pravedno da ne kažem da je moja majka Desanka apsolutni svijetli primjer za mene, ali se bavila drugim stvarima, bila je pravnik, sutkinja i to mnogo uspješnija u svom poslu nego što ću ja ikad biti, te da je moj sin kao budući 3D dizajner isto tako na najboljem putu da nadmaši sva moja očekivanja.

Što vas inspirirala u glazbenom smislu? Pridonose li raznolikost i multikulturalnost članova benda tom posebnom izričaju?

– Što se tiče moga rada s Kultur Shockom, definitivno je raznolikost i multikulturalnost članova benda osnova svega što muzički izlazi iz nas. Inspiracija u drugim vrstama muzike kojom se bavim – klasika, teatar i u drugim projektima uz ovaj bend – dolazi iz prirode.

Uvijek angažirani tekstovi

Naravno, prisutan je i taj posebni balkanski »tač«, jer možemo »otići s Balkana, ali Balkan nikad ne izlazi iz nas«?

– Što da vam kažem – to sam ja. Nekada davno želio sam da ne budem ja, nego netko drugi, ali to baš nije išlo, tako da sam odlučio da se vratim sebi. Be yourself everyone else is already taken – kako kaže Oscar Wilde. Svi smo mi ono što jesmo u ovom bendu i tako dajemo našem djetetu koje se zove Kultur Shock genetski materijal. Nekada mu je malo previše tog genetskog materijala tako da se od ostale djece u školi malo previše razlikuje, a mi svi znamo da oni koji se puno razlikuju od drugih i nisu baš uvijek najbolje prihvaćeni od strane svojih školskih drugova. Balkanski tač je u svako doba bolji od balkanskog kompleksa.

Tekstovi su angažirani, uvijek progovarate o svijetu koji vas okružuje?

– Tekstualno me inspiriraju stvari koje se događaju oko mene. Davno sam to rekao: ja bih volio pjevati o pticama i cvijeću i najljepšim stvarima, ali toga je nažalost danas vrlo malo. ‘Ko bi rekao da će se fašizam održati do današnjeg dana i da će ostati kao monstruozna alternativa svima onima koji mrze današnji svijet jer njihovog više nema. U mojoj teoriji da je organizirana religija tvorac svog svjetskog zla, predvidio sam jednu stvar – nacionalizam. Mislio sam da su i više povezani, ali nisu. Dokaze mi je pobio Papa Francisco. On je dobar čovjek. Nacionalizam ne proizvodi ništa dobro, niti postoje dobri nacionalisti. Zapravo, da parafraziram Samuela Johnsona, nacionalizam je posljednje utočište nitkova.

Je li u pripremi novi materijal? Imate li i neke nove projekte?

– Ovo je promocija novog albuma D.R.E.A.M. Nevjerojatne okolnosti i osobne drame koje su nas ujedinile i naša dvadesettrogodišnja upornost u kreiranju muzike koju mi volimo, te ukazivanja na zla čovječanstva u cilju buđenja mentalne svijesti kod ljudske rase je ništa drugo nego ostvarivanje sna koji se zove Kultur Shock. Ja još uvijek ne mogu vjerovati da nam je sve ovo pošlo za rukom i čini mi se da još uvijek sanjamo. Ne mislim ja da smo mi nešto posebno pametni, ali smo iskreni, a iskrenost se na kraju isplati tako da još uvijek živimo vlastiti san. Drama + Resilience + Evil + Awake! + Mental > D.R.E.A.M. Kao što rekoh, projekata ima nemilice: teatar, opera »The Light« koju još uvijek pišem i još mnogo toga.

