Kurt Cobain, frontmen rock skupine Nirvana, proslavio bi u ponedjeljak 50. rođendan da nije 5. travnja 1994., počinio samoubojstvo, no dva desetljeća poslije njegov djelo i utjecaj aktualni su i cijeni ga generacija koja tada još nije bila rođena.



Kada je odlučio počiniti samoubojstvo pucajući si u glavu u svome domu u Seattleu u Sjedinjenim Državama, Kurt Cobain je sa sobom odnio svoj život i patnje, ali i Nirvanu, skupinu grunge rocka. S njim je nestao čak i rock koji je obnovio iz pepela albumom »Nevermind«, iz 1991., prodanim u više od 30 milijuna primjeraka.

Cobain je »jedan od posljednjih koji je donio nešto novo«, smatra novinar i francuski glazbenik Stan Cuesta, autor knjige »Nirvana, kraj američkog stoljeća«.

»Najvažniji je glazbeni umjetnik u zadnja dva desetljeća«, ocjenjuje Charles R. Cross, autor triju knjiga posvećenih Cobainu i objašnjava »Pokazao je da je moguće izraziti bolne emocije, ljutnju, govoriti o depresiji i čak tako užasnim stvarima kao što je silovanje. Njegov utjecaj je još golem u brojnih umjetnika«.

Pjevačica Lana Del Rey rekla je 2011. da je Cobain »njezina prva inspiracija zbog koje ne ulazi u kompromise kad je riječ o glazbi i tekstovima«.

Zadnjih godina za Nirvaninim materijalima posezali su drugi izvođači kao Jay-Z koji je čak preuzeo tekst hita »Smells Like Teen Spirit« za svoju pjesmu »Holy Grail« iz 2013.

Cobain je ubrzo postao ikona svoje generacije, čemu nije težio. »Poster Kurta Cobaina sličan je posteru Che Guevarre. Mnogi ga drže u svojim sobama, unatoč tomu što ne znaju Cheovu povijest niti Nirvaninu glazbu«, kaže Custa.

Ocjenjuje da bi sam Cobain vjerojatno mrzio postumnu slavu i pitanje je kakav bi umjetnik postao da je živ danas, u 2017., u doba interneta i glazbe skladane računalom.

»Nirvana ne bi potrajala« i Cobain je to i predviđao. U tom smislu je njegov album »Unplugged in New York«, posljednji koji je skupina snimila 1994. predviđao glazbeni zaokret i danas bi on »vjerojatno bio u eksperimentalnoj glazbi«.

Rock je danas izgubio, ali Nirvana je i dalje popularna među mladima. Tako je na Youtubeu njegov »Smells like teen spirit« imao 495 milijuna pregleda.

»Mnogi o njih nisu se ni rodili kada je Cobain umro. A upravo oni pregledavaju njegove snimke na internetu i kupuju njegove nosače zvuke«, kaže Cuesta.

