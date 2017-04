Grupa Laibach provest će 1. svibanj radno, na njihovom prvom koncertu u Južnoj Koreji kojeg će pratiti i azijska premijera filma »Liberation Day«.



Koncertom u Sjevernoj Koreji 2015. Laibach je šokirao cijeli svijet, a sjećanje na taj nezaboravan izlet zauvijek će ostati zabilježeno u filmu »Liberation Day« Mortena Traavika i Ugisa Oltea. Mjesec dana nakon europske premijere grupa dolazi u Južnu Koreju gdje će na Jeonju International Film Festival-u održati koncert te prikazati svoj posljednji dokumentarac.



Nakon povratka iz Koreje Laibach stiže u Zagreb sa svojim jedinstvenim programom »Naše pjesme, vaši snovi« koji će, uz pratnju simfonijskog orkestra RTV Slovenije, izvesti u Lisinskom 9. svibnja.

Grupa će to prilikom predstaviti novi autorski rad, 30-minutnu suitu inspiriranu motivima epa »Krst pri Savici«, najvećeg slovenskog pjesnika, Franca Prešerna, koja govori o pokrštavanju alpskih Slovenaca (Karantanaca) u 8. stoljeću. Ova pjesma bit će predstavljena u korelaciji s Laibachovim tumačenjem odlomka iz Griegove nedovršene opere »Olav Tryggvason«, koja se bavi sličnom tematikom krvavog rođenja kršćanstva u Norveškoj i Švedskoj. U drugom dijelu koncerta Laibach će s orkestrom predstaviti niz svojih poznatijih pjesama kao što su »Smrt za smrt«, »Eurovision«, »Now You Will Pay«, »Whistleblowers«, »We Are Millions And Millions Are One«, »Resistance Is Futile«, »Opus Dei / Leben heisst Leben« i mnoge druge.

Na pozornici Lisinskog bit će oko 90 ljudi što je najveći i najzahtjevniji Laibachov koncert ikad održan u Hrvatskoj te jedna od najvećih produkcija postavljenih na scenu zagrebačke koncertne dvorane.

Ulaznice po cijenama od 190, 220 i 250 kn u prodaju kreću u četvrtak, 2. veljače u 9:00. Kupiti se mogu na prodajnim mjestima i online servisima Ulaznice.hr i Eventim.

