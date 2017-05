Nakon sedam godina novim albumom potpuno novih pjesama vraćaju se i LCD Soundsystem, a najava su dvije pjesme koje je moguće već čuti kao singl – “Call the Police” i “American Dream”.

Istina, grupa je 2015. godine objavila prigodničarski album “Christmas Will Break Your Heart”, ali posljednji pravi studijski album bio je „This Is Happening“ iz 2010. godine.

Datum pojave novog albuma još nije poznat, iako je u javnost poslana obabvijest da će to biti što je prije moguće. Uz CD, najavljeno je, u prodaju će i vinil.

Komentari

komentara