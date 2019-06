Legendarni gothic rock bend The Cure, headliner 14. izdanja INmusica, obilježio je posljednji dan najvećeg hrvatskog open-air festivala hitovima svoje dugogodišnje karijere, a pred brojnom publikom neumorno su svirali više od dva sata.

Iako su u Hrvatskoj izuzetno popularni još od 80-ih godina, britanska rock petorka predvođena Robertom Smithom tek je ove godine održala prvi koncert u Hrvatskoj gdje je darkerska scena oduvijek bila jaka.

I prije početka koncerta najveći fanovi The Curea, od kojih su mnogi došli iz brojnih europskih zemalja, rezervirali su prvih nekoliko redova do glavne pozornice, a pred najbrojnijom festivalskom publikom bend je zasvirao netom prije 23 sata.

Poznati po svom velikom zanosu prema nastupima uživo, The Cure je u setlisti od čak 28 pjesama nizao svoje bezvremenske hitove, poput »Pictures of You«, »In Between Days«, »A Forest«, »Just Like Heaven«, »Lullaby«, »Friday I’m In Love«, »Close to Me» i »Boys Don’t Cry«.

Publika je ih je energično pratila održavajući odlično raspoloženje tijekom čitavog koncerta, a nije se razišla niti nakon dva sata i dvadeset minuta koliko su svirali Smith, Simon Gallup, Reeves Gabrels, Roger O’Donnell i Jason Cooper.

Dobru atmosferu nije pomutilo ni to što je usred koncerta na pet minuta potpuno otkazao razglas.

Prije legendarnih rockera, u sklopu turneje na kojoj predstavlja novi album »Hearth To Mouth« nastupila je i američka kantautorica Laura Pergolizzi poznatija kao LP.

Sjajnim vokalom, prepoznatljivim zvižducima i hitom »Lost On You« oduševila je mnogo veći auditorij od onoga pred kojim je prošle godine, zbog skromnog broja mjesta na šibenskoj Tvrđavi svetog Mihovila, premijerno nastupila u Hrvatskoj. Izvela je i »Muddy Waters« i »When We’re High« te pjesme sa svoga najnovijeg albuma.

Čast da nastupi između nje i glavnih zvijezda festivala, The Curea, imali su domaći Kojoti koji su na susjednoj pozornici predstavili materijal s novog albuma, ali i podsjetili na vrhunce s prve dvije ploče. Energičnom svirkom i angažiranim nastupom dokazali su zašto su bili jedan od vodećih predstavnika tzv. Fiju-Briju generacije.

Na glavnoj pozornici nastupio je i talijanski elektro/dark wave bend JoyCut, kojima je karijera krenula uzlaznom putanjom nakon što ih je frontment The Curea Robert Smith prošle godine pozvao da nastupaju na Meltdown festivalu u Londonu.

Elektonički post rock bend iz Bologne predvođen Pasqualeom Pezzillom izveo je svoju najpoznatiju pjesmu »The Hanging Garden«, a više od sat vremena vodio je publiku kroz svoj uglavnom instrumentalni repertoar.

Posljednji dan INmusica obilježili su i nastupi još nekoliko domaćih bendova. Festivalska publika mogla je tako uživati i u pop zvukovima Mangroovea, hip hop i rap sastavu Kandžije i repera Gole žene.

Četrnaesto izdanje INmusica obilježila su snažna imena rock i alternativne scene – trodnevni festival zatvorio je dugoočekivanim hrvatskim nastupom britanski The Cure.

Prethodnog dana prvi puta u Hrvatskoj nastupili su američki bend Garbage i britanski Suede, pri čemu je posebno oduševio pjevač potonjih Brett Anderson svojim neumornim i energičnim nastupom.

Headlineri prve večeri – indie pop bend Foals, privukli su mlađi dio festivalske publike od koje je velik dio bio iz Engleske, gdje je taj bend posebno popularan.

U tri dana na INmusicu nastupilo je četrdesetak izvođača koji su festivalski lineup ispunili šarolikom kombinacijom rock, elektronske, alternativne i pop glazbe, a organizatori su najavili kako su u prodanu već puštene ulaznice za #15 INmusic sljedeće godine.

Zadnje večeri festival su posjetili i gradonačelnik Zagreba Milan Bandić i Jakov Kitarović, suprug predsjednice Kolinde Grabar Kitarović.

