Kanadske thrash metal legende, članovi benda Annihilator svirat će u nedjelju, 10. studenog, u zagrebačkom Boogaloo Klubu u sklopu svoje turneje »A Tour For The Demented 2019«, najavio je organizator koncerta Twilight Promotion.



Na zagrebački nastup, na kojem će promovirati svoj zadnji album »For the Demented« iz 2017. godine, kao posebne goste dovode novu kalifornijsku hard rock atrakciju Archer Nation.

Annihilator su osnovali 1984. godine pjevač, gitarist, skladatelj, tekstopisac i producent Jeff Waters i bivši pjevač banda John Bates. Slove za najkvalitetniju i najuspješniju heavy metal grupu iz Kanade, prodali su više od tri milijuna albuma širom svijeta, od čega većinu izvan svoje domovine. Uz Sacrifice, Voivod i Razor, Annihilator tvore »Big 4« kanadskog thrash metala.

Annihilator je objavio šesnaest studijskih albuma i prošao kroz mnoge promjene u postavi. Waters je jedini preostali originalni član koji je ostao u bendu.

Prva dva studijska albuma Annihilatora »Alice in Hell« (1989.) i »Never, Neverland« (1990.) smatraju se jednima od najboljih i najutjecajnih kanadskih heavy metal ploča. Kasniji albumi, uključujući i treći »Set the World on Fire« (1993.), također su dobili pohvale kritičara i postigli uspjeh u Europi i Japanu. Njihov zadnji studijski album »For the Demented« objavljen je 3. studenog 2017. godine.

Kako smo već spomenuli, kao posebni gosti na koncertu će nastupiti članovi nove hard rock & heavy metal atrakcije Archer Nation, trio iz Santa Cruza u Kaliforniji. Na ovoj turneji promoviraju svoj novi album »Beneath the Dream« koji je objavljen ove godine za EMP records.

Cijena ulaznice je 150 kn u pretprodaji, a na dan koncerta će biti 170 kn.

