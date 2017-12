Legende riječkog i regionalnog rocka Let 3 održat će novogodišnji koncert 31. prosinca u zagrebačkom Vintage Industrial Baru, najavio je organizator koncerta.

Let 3 osnovan je 1986. pod imenom Let 2, iduće godine mijenja ime u Let 3, a u više od 30 godina karijere objavili su osam studijskih i dva live albuma.

Bend je od početka djelovanja pratila osobita pažnja onoga dijela rock poklonika koji su odmah bili očarani bitnim kvalitetama Riječana. Nakon početne fascinacije fantastičnim imageom i scenskim nastupom, postajale su vidljivije i njegove ostale kvalitete – izuzetni tekstovi, perfektna izvođačka razina, dramaturška i stilska dorađenost koncerata i javnih istupa općenito, te glazbena specifičnost – od indie frenetičnosti do rafiniranosti uvijek praćene specifičnim humorom i osjećajem za bizarno.

Let 3 nikada nisu parodirali, komentirali ili negirali, bilo svoj glazbeni bilo socijalni ili politički okoliš, kao što mu nisu ni povlađivali.

Glazbeno pojačanje kroz novogodišnju selekciju do ranih jutarnjih sati pružit će im DJ Frajman, najavljuje organizator.

