Riječki Let3 velikim će koncertom 5. listopada označiti jedan od centralnih događaja višemjesečnog obilježavanja 20 godina Tvornice kulture. Nakon nezaboravnog prošlogodišnjeg nastupa grupa se vraća u Šubićevu s jedinstvenim, specijalno složenim setom za novo nzagrebačko ukazanje.

Let3, jedan od naših najuspješnijih i najdugovječnijih bendova, u Tvornici kulture je zabilježio neke od svojih antologijskih nastupa, poput prvog zagrebačkog pojavljivanja nakon uskrsnuća u studenom 2000. i svirke na Trećem festivalu svjetskog kazališta kada su, između ostalog, jako uvjerljivo izveli pjesmu «Beautiful Day» grupe U2. Tvornici su se vraćali više puta, a njihov posljednji nastup u rujnu 2018. ostao je zabilježen kao jedan od koncertnih highlighta jeseni.

Posljednjih godina bend je bio diskografski aktivan objavivši dva izdanja – «Kurcem do vjere / Thank You Lord» i «Angela Merkel sere», a trenutno pripremaju album obrada svojih najuspješnijih pjesama. Novi Let 3 već je predstavljen prvim singlom, duetom s Vucom u pjesmi „Golub Vaso“ (remake pjesme „Golub Dinko“ s albuma „Jedina“).

Koncert Leta3 dio je više mjesečne proslave 20 godina Tvornice kulture koja će biti obilježena s 20 koncerata domaćih i inozemnih izvođača.

Ulaznice u pretprodaji iznose 70 kn, dok će na dan koncerta za ulaz trebati izdvojiti 90 kn.

Službena prodajna mjesta:

• Tvornica kulture, Ljudevita Posavskog 1

• Aquarius CD shop, Varšavska 13, Zagreb

• Dancing Bear, Gundulićeva ul. 7, Zagreb

• Croatia Records, Bogovićeva ulica 5, Zagreb

• Dirty Old Shop, Tratinska 18, Zagreb

• Rockmark, Berislavićeva 13, Zagreb

• Entrio prodajna mjesta i www.entrio.hr

Organizator koncerta je Tvornica kulture.

