Frontmen legendarne britanske grupe Oasis Liam Gallagher u nedjelju je u Sevilli, na dodjeli glazbenih priznanja MTV Europe Music, osvojio prvu nagradu za rock ikonu. On je ujedno, nastupivši uz pratnju benda i orkestra, i zatvorio svečanost izvedbom novog singla »Once« i evegreena Oasisa »Wonderwall«.

– Želim zahvaliti MTV-ju što je prepoznao moju genijalnost, izjavio je Gallagher preuzimajući nagradu.

Uz njega, glavni su slavljenici večeri bili: popularna američka glazbenica Taylor Swift, nova američka glazbena nada Billie Eilish i južnokorejski boy band BTS. Najlošije je prošla pop zvijezda Ariana Grande koja je bila nominirana u sedam kategorija, a nije osvojila ni jedno priznanje.

Taylor Swift osvojila je nagradu za najbolju američku izvedbu i najbolji video, dok je Eilish slavila u kategorijama najbolje pjesme i najboljeg novog izvođača. Čitava večer bila je u znaku »Godine žene«, a u sklopu programa nastupile su: Dua Lipa, Halsey i Rosalia.

Korejske zvijezde BTS nagrađene su u kategorijama najboljeg live izvođača i izvođača s najboljim obožavateljima.

Američka glazbenica Halsey koja je tijekom svečanosti u vrlo vatrenim okolnostima izvela pjesmu »Graveyard«, slavila je u kategoriji najboljeg pop izvođača, dok je španjolska pjevačica, međunarodna glazbena senzacija Rosalia, nagrađena za najbolju suradnju, duet s J. Balvinom »Con Altura ft. El Guincho«.

Svečanost u Sevilli okupila je brojne glazbene zvijezde iz cijelog svijeta, no najveće oduševljenje i najglasniji vrisak publike izazvao je dolazak gostiju iznenađenja – slavnog portugalskog nogometaša Cristiana Ronalda i njegove djevojke Georgine Rodriguez. Fanove je oduševio i nastup američke grupe Green Day koja je pred tisućama gledatelja nastupila na glavnom gradskom trgu gdje je izvela novi singl »Father of All«, kao i legendarni hit »Basket Case«. Show je otvorila Dua Lipa izvedbom nove pjesme »Don’t Start Now«, dok je Ava Max u pratnji ženskog orkestra otpjevala hitove »Torn« i »Sweet but Psycho«.

